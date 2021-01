OL : La piste Depay réactivée d'urgence par Koeman ?

Dans : Mercato.

En difficulté offensivement cette saison, le Barça a eu besoin de 20 tirs pour marquer un petit but à Huesca dimanche soir.

Malgré 20 tirs dans la rencontre, le FC Barcelone s'est imposé par la plus petite des marges contre Huesca (0-1). Seulement 5e de Liga, les Blaugranas connaissent une période très compliquée. C'est notamment dans l'efficacité que les Catalans semblent en panne. Face au promu, Ronald Koeman avait titularisé un trio Messi - Dembele - Braithwaite, laissant Antoine Griezmann sur le banc. Auteur de seulement 3 buts en championnat, le Français pourrait même être vendu à moitié prix en Italie. Conscient des problèmes de finition de son équipe, le coach du Barça a pointé du doigt le manque de buteur dans l'effectif.

« Nous avons dit à plusieurs reprises, en début de saison, que nous avons besoin de quelqu'un en pointe pour avoir plus de concurrence et plus de buts, plus d'efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses » a déclaré l'entraîneur néerlandais. Des propos qui peuvent paraître contradictoires quand on sait que c'est Koeman qui a précipité le départ d'un certain Luis Suarez, déjà auteur de 9 buts avec l'Atletico. Lorsqu'il est arrivé à Barcelone, le technicien avait réclamé la venue de Memphis Depay. Un transfert qui avait capoté au tout dernier moment, car Ousmane Dembélé avait refusé de rejoindre Manchester United, empêchant le Barça de conclure le deal. En fin de contrat en juin prochain et ne souhaitant pas prolonger, le Lyonnais est à nouveau une alternative pour les Blaugranas. Rappelons que pour récupérer une indemnité de transfert, Jean-Michel Aulas serait prêt à céder son joueur contre environ 5 millions d'euros. Une somme abordable pour le Barça, qui devra néanmoins vendre pour pouvoir assumer le salaire de Depay.