OL ‍: Houssem Aouar de retour à Lyon ‍?

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Transféré à Al-Ittihad il y a un an, Houssem Aouar est déjà contraint de partir. Le club saoudien souhaite s'en séparer avant la fin du mercato pour faire la place à Rodrigo Mora. Plusieurs formations de Ligue 1 sont déjà sur l'ancien lyonnais.

L'Arabie Saoudite, un terrain de jeu idéal pour certains joueurs, mais aussi une belle banque pour d'autres moins motivés. Depuis son arrivée en 2024, Houssem Aouar faisait partie de la première catégorie. L'ancien joueur de l'OL a rapidement pris ses marques à Al-Ittihad. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives, il a été un élément essentiel de son club pour décrocher le titre de champion national la saison dernière. Pourtant, la formation basée à Djeddah veut déjà se séparer d'Aouar au mercato. Le natif de Lyon paie les ambitions de sa direction au mercato.

Aouar en Ligue 1 dans 10 jours ?

Les médias portugais affirment qu'Al-Ittihad vise le recrutement du prodige de Porto Rodrigo Mora, convoité par le PSG plus tôt cet été. Aouar est forcé de s'en aller si le transfert se concrétise car le nombre de joueurs étrangers de plus de 21 ans est limité en Saudi Pro League. De quoi pousser l'ancien lyonnais à revenir en Europe d'ici à la fin du mois d'août. Le site Afrik Foot a révélé les pistes les plus sérieuses pour le meneur de jeu.

Houssem Aouar pourrait quitter Al-Ittihad prochainement ! 🇸🇦👀



La direction saoudienne souhaiterait le remplacer par Rodrigo Mora. 🇵🇹



(@abolapt) pic.twitter.com/fkbhWlZoGn — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) August 23, 2025

Selon ses informations, un retour en Ligue 1 d'Houssem Aouar est largement possible. Plusieurs clubs français apprécient son profil, mais leurs noms n'ont pas filtré. A voir si le milieu acceptera de revenir partout en France, lui qui est intimement lié à l'Olympique Lyonnais. Sinon, il lui restera l'Angleterre puisqu'il est sur les tablettes d'Aston Villa et de Bournemouth. Joueur technique, l'Algérien acceptera sans doute de faire des efforts sur le plan du salaire s'il veut être convoqué avec sa sélection nationale pour la CAN en fin d'année 2025. Et si l'OL se positionnait dans un dossier qui ne coûtera pas une fortune financièrement ?