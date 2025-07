Officiel ‍: Osimhen définitivement à Galatasaray pour 75 ME ‍!

Dans : Mercato.

Mehdi Lunay

Victor Osimhen s'installe en Turquie pour de bon. L'attaquant nigérian quitte définitivement Naples après un prêt d'un an à Galatasaray. Le club turc a payé la clause libératoire du joueur estimée à 75 millions d'euros. Les Stambouliotes paieront le transfert en deux fois selon la Gazzetta dello Sport, soit 40 millions d'euros payés dès maintenant puis 35 millions d'euros dans un an. C'est la recrue la plus chère de l'histoire du football turc. Osimhen quitte l'Italie pour un moment puisque Naples a négocié une clause qui interdit sa vente à un autre club de Serie A avant 2027. Si le contraire se produisait, Osimhen coûterait deux fois plus cher à Galatasaray.