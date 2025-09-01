Officiel ‍: Nottingham fait sauter la banque pour Bakwa

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Sa splendide réalisation contre Monaco ce dimanche sera sa dernière sous le maillot alsacien. Dilane Bakwa a été vendu par Strasbourg ce lundi soir à la dernière minute du mercato, pour rejoindre Nottingham Forest. La formation anglaise a lâché 39 millions d’euros pour faire venir l’ailier natif de Créteil, ce qui va rapporter aussi une très jolie enveloppe aux Girondins de Bordeaux, qui ont formé Dilane Bakwa entre 2015 et 2023. Le club aquitain va toucher plus d'un million d'euros dans cette transaction grâce au mécanisme de solidarité.