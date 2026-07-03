Officiel : Nathan Ake quitte City pour Fenerbahçe

45 c est pas assez parce que l ol dera perdant dans le deal puisqu'il faut lacher 40% du prix a Manchester United
En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir
C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal
Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître
Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible
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Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun