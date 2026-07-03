Officiel : Nathan Ake quitte City pour Fenerbahçe

Officiel : Nathan Ake quitte City pour Fenerbahçe

Mercato03 juil. , 17:09
parGuillaume Conte
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Défenseur apprécié par Pep Guardiola pendant de longues années, Nathan Ake quitte la Premier League après 15 ans de présence, lui qui était arrivé à Chelsea en 2011. Le Néerlandais avait encore un an de contrat à Manchester City, et la formation d’Istanbul aurait payé 11 ME pour le faire signer.
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Derniers commentaires

OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

45 c est pas assez parce que l ol dera perdant dans le deal puisqu'il faut lacher 40% du prix a Manchester United

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir

Bordeaux va disparaître, Gérard Lopez fait le mort

C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître

« Kylian, pardonne-nous », la pétition qui devient virale

Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible

Kylian Pardonne Nous La Petition Qui Devient Virale

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