Officiel ‍: La 18e recrue de Strasbourg est un champion d’Europe

Par Guillaume Conte

Le mercato du RC Strasbourg est encore l’un des plus spectaculaires jusqu’au dernier moment. C’est Ben Chilwell qui sera la dernière recrue du club alsacien, puisque le défenseur international anglais a rejoint Strasbourg sur le gong. L’arrière gauche, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, profite du propriétaire commun entre les deux clubs pour rejoindre la Ligue 1 et apporter son expérience à un groupe très jeune, et qui va découvrir l’Europe cette saison. C’est la 18e recrue de Strasbourg.