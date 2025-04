Nice vend un international français pour 42 millions d’euros ‍!

Dans : Mercato.

L'OGC Nice a validé le plus gros transfert de son histoire ce week-end. Le club azuréen peut se frotter les mains de ce très bon deal trouvé en Angleterre.

C’est en toute discrétion qu’un transfert s’est bouclé à un mois de la fin de la saison. Grand espoir du football français recruté rapidement par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a eu du mal à réellement faire décoller sa carrière mais il avait trouvé son rythme avec Nice. Prêté à West Ham l’été dernier, l’international français s’y est imposé. Suffisamment pour enchainer les matchs et faire lever son option d’achat qui était conditionnée à plusieurs éléments, dont le maintien de West Ham en Premier League. C’est désormais chose faite à tous les niveaux et la BBC annonce que les Hammers vont payer 42 millions d’euros à Nice pour faire signer définitivement le défenseur central tricolore.

Pour Nice, c'est un record et de loin

Ce dernier s’est par la même occasion engagé jusqu’en 2030 avec la formation londonienne, qui vient de vivre une saison décevante avec sa 17e place, même si la menace d’une relégation n’a jamais été réelle avec l’énorme écart entre les trois derniers et le reste du classement. Néanmoins, Jean-Clair Todibo et les Hammers vont devoir montrer un autre visage la saison prochaine s’ils veulent retrouver les ambitions du club londonien.C'est en tout cas le plus gros départ de l'histoire de l'OGC Nice, devant celui de Jean-Michael Seri pour Fulham en 2018, qui était à l'époque pour 30 millions d'euros.