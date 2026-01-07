PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul

21e journée de Premier League

Turf Moor

Burnley - Manchester United : 2-2

Buts : Heaven (csc 13e), Anthony (66e) pour Burnley ; Sesko (50e, 60e) pour Manchester United

Pour la grande première depuis le limogeage de Ruben Amorim, Manchester United n’a pas fait mieux qu’un match nul sur la pelouse de Burnley (2-2). Un résultat décevant puisque les Red Devils, après avoir été menés au score en première mi-temps, avaient pris l’avantage grâce à un doublé de Sesko. Manchester United reste 6e avec 1 point de retard sur Brentford et 2 unités de retard sur Liverpool.