ICONSPORT_281598_0165

PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul

Premier League07 janv. , 23:11
parCorentin Facy
0
21e journée de Premier League
Turf Moor
Burnley - Manchester United : 2-2
Buts : Heaven (csc 13e), Anthony (66e) pour Burnley ; Sesko (50e, 60e) pour Manchester United
Pour la grande première depuis le limogeage de Ruben Amorim, Manchester United n’a pas fait mieux qu’un match nul sur la pelouse de Burnley (2-2). Un résultat décevant puisque les Red Devils, après avoir été menés au score en première mi-temps, avaient pris l’avantage grâce à un doublé de Sesko. Manchester United reste 6e avec 1 point de retard sur Brentford et 2 unités de retard sur Liverpool.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

ICONSPORT_281481_0045
CAN 2025

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

ICONSPORT_281315_0351
OM

OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues

Fil Info

07 janv. , 23:30
OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood
07 janv. , 23:00
Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné
07 janv. , 22:54
OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues
07 janv. , 22:30
Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas
07 janv. , 22:30
OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage
07 janv. , 22:00
Le PSG valide le départ de Beraldo pour 20 ME
07 janv. , 21:52
Arnaud Kalimuendo rebondit en Allemagne (officiel)
07 janv. , 21:51
Esp : Barcelone en finale de la Supercoupe sur une manita

Derniers commentaires

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Ils ont bani greewood et maintenant ils viennent le sucer ! Les anglais ils ont aucune figure

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Le joueur il veux plus retourner en Angleterre, si il a changé de nationalité c'est pas pour rien

Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

La voix est libre pour arsenal

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

Il est fini se joueur, se n'est plus le même joueur qui jouer à city

OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage

Aller va te coucher ou continue à parler seul, ciao

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading