ICONSPORT_279505_0290
Mason Greenwood sous le maillot de l'OM

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

OM07 janv. , 23:30
parEric Bethsy
2
Très en vue à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood attire l’attention dans son pays. Malgré sa mise à l’écart liée à son passé judiciaire, l’attaquant anglais serait de nouveau le bienvenu à Manchester United grâce à la possible nomination du coach Ole Gunnar Solskjaer.
Retombé dans ses travers contre le FC Nantes (0-2) dimanche, l’Olympique de Marseille a encore montré ses failles. L’entraîneur Roberto De Zerbi, très critiqué, n’est pas aidé par certaines individualités qui ne répondent pas aux attentes. Mais il est clair que son équipe manque de certitudes sur le plan collectif. Pour faire la différence, les Marseillais s’appuient régulièrement sur les exploits de Mason Greenwood. Certains parlent même d’une dépendance aux éclairs de l’attaquant anglais. Autant dire que le club phocéen et ses supporters n’osent même pas imaginer son départ cet hiver.
Et pourtant, une drôle de rumeur ouvre la porte à cette hypothèse. Apparu sur le réseau social X, ce bruit de couloir imagine un retour de Mason Greenwood à Manchester United. Les Red Devils n’ont pas de manager solidement installé suite au licenciement de Ruben Amorim. Mais le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, bien parti pour récupérer le poste de manière provisoire, serait favorable à la réintégration du Marseillais. Et les dirigeants mancuniens seraient actuellement en discussions à ce sujet. Une réelle menace pour l’Olympique de Marseille, à supposer que cette information soit crédible.

Lire aussi

L’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâchéL’OM voulait le virer, Greenwood s’est fâché
OM : Mason Greenwood fait craquer Pierre MénèsOM : Mason Greenwood fait craquer Pierre Ménès
Rappelons que Mason Greenwood reste considéré comme un indésirable dans son pays. Banni par son club formateur à l’été 2023, celui qui avait échappé à une condamnation pour des violences sur sa conjointe n’a jamais été pardonné par ses compatriotes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le sélectionneur Thomas Tuchel refuse de le convoquer chez les Three Lions. Il serait donc étonnant de voir Manchester United le rappeler même si les Mancuniens ont toujours 40% de ses droits économiques.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_281598_0165
Premier League

PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul

ICONSPORT_281481_0045
CAN 2025

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

ICONSPORT_281315_0351
OM

OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues

Fil Info

07 janv. , 23:11
PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul
07 janv. , 23:00
Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné
07 janv. , 22:54
OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues
07 janv. , 22:30
Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas
07 janv. , 22:30
OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage
07 janv. , 22:00
Le PSG valide le départ de Beraldo pour 20 ME
07 janv. , 21:52
Arnaud Kalimuendo rebondit en Allemagne (officiel)
07 janv. , 21:51
Esp : Barcelone en finale de la Supercoupe sur une manita

Derniers commentaires

OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage

OSF ! Le gars a une parole de teupu l OL ne perd rien ^^

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Ils ont bani greewood et maintenant ils viennent le sucer ! Les anglais ils ont aucune figure

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Le joueur il veux plus retourner en Angleterre, si il a changé de nationalité c'est pas pour rien

Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

La voix est libre pour arsenal

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

Il est fini se joueur, se n'est plus le même joueur qui jouer à city

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading