OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Très en vue à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood attire l’attention dans son pays. Malgré sa mise à l’écart liée à son passé judiciaire, l’attaquant anglais serait de nouveau le bienvenu à Manchester United grâce à la possible nomination du coach Ole Gunnar Solskjaer.

Retombé dans ses travers contre le FC Nantes (0-2) dimanche, l’Olympique de Marseille a encore montré ses failles. L’entraîneur Roberto De Zerbi, très critiqué, n’est pas aidé par certaines individualités qui ne répondent pas aux attentes. Mais il est clair que son équipe manque de certitudes sur le plan collectif. Pour faire la différence, les Marseillais s’appuient régulièrement sur les exploits de Mason Greenwood. Certains parlent même d’une dépendance aux éclairs de l’attaquant anglais. Autant dire que le club phocéen et ses supporters n’osent même pas imaginer son départ cet hiver.

Et pourtant, une drôle de rumeur ouvre la porte à cette hypothèse. Apparu sur le réseau social X, ce bruit de couloir imagine un retour de Mason Greenwood à Manchester United. Les Red Devils n’ont pas de manager solidement installé suite au licenciement de Ruben Amorim. Mais le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, bien parti pour récupérer le poste de manière provisoire, serait favorable à la réintégration du Marseillais. Et les dirigeants mancuniens seraient actuellement en discussions à ce sujet. Une réelle menace pour l’Olympique de Marseille, à supposer que cette information soit crédible.

Rappelons que Mason Greenwood reste considéré comme un indésirable dans son pays. Banni par son club formateur à l’été 2023, celui qui avait échappé à une condamnation pour des violences sur sa conjointe n’a jamais été pardonné par ses compatriotes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le sélectionneur Thomas Tuchel refuse de le convoquer chez les Three Lions. Il serait donc étonnant de voir Manchester United le rappeler même si les Mancuniens ont toujours 40% de ses droits économiques.