ICONSPORT_281595_0104

Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

Premier League07 janv. , 22:30
parMehdi Lunay
1
21e journée de Premier League :
Fulham-Chelsea 2-1
Manchester City-Brighton 1-1
Virer Enzo Maresca n'a pas réveillé Chelsea. Rapidement réduits à 10 avec l'exclusion de Cucurella, les Blues ont été battus par leur voisin Fulham 2-1 sur un but d'Harry Wilson (81e). C'est le cinquième match de suite sans succès pour les Londoniens qui attendent de pied ferme Liam Rosenior. Manchester City n'est pas à la fête non plus. Malgré le 20e but d'Haaland en Premier League, Brighton a arraché le nul 1-1 en seconde période. Les Citizens concèdent leur troisième match nul de rang. Ils peuvent voir Arsenal prendre 8 points d'avance en cas de succès sur Liverpool jeudi soir.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0290
OM

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

ICONSPORT_281598_0165
Premier League

PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul

ICONSPORT_281481_0045
CAN 2025

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

ICONSPORT_281315_0351
OM

OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues

Fil Info

07 janv. , 23:30
OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood
07 janv. , 23:11
PL : MU démarre sa vie sans Amorim par un nul
07 janv. , 23:00
Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné
07 janv. , 22:54
OM : Les sanctions contre Vermeeren et Nadir sont connues
07 janv. , 22:30
OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage
07 janv. , 22:00
Le PSG valide le départ de Beraldo pour 20 ME
07 janv. , 21:52
Arnaud Kalimuendo rebondit en Allemagne (officiel)
07 janv. , 21:51
Esp : Barcelone en finale de la Supercoupe sur une manita

Derniers commentaires

OL : Abdelli avait donné son accord, Lyon enrage

OSF ! Le gars a une parole de teupu l OL ne perd rien ^^

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Ils ont bani greewood et maintenant ils viennent le sucer ! Les anglais ils ont aucune figure

OM : Désespéré, Man United vient récupérer Greenwood

Le joueur il veux plus retourner en Angleterre, si il a changé de nationalité c'est pas pour rien

Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

La voix est libre pour arsenal

Algérie : Riyad Mahrez condamné et sanctionné

Il est fini se joueur, se n'est plus le même joueur qui jouer à city

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading