Ang : City patauge encore, Chelsea ne se relève pas

21e journée de Premier League :

Fulham-Chelsea 2-1

Manchester City-Brighton 1-1

Virer Enzo Maresca n'a pas réveillé Chelsea. Rapidement réduits à 10 avec l'exclusion de Cucurella, les Blues ont été battus par leur voisin Fulham 2-1 sur un but d'Harry Wilson (81e). C'est le cinquième match de suite sans succès pour les Londoniens qui attendent de pied ferme Liam Rosenior. Manchester City n'est pas à la fête non plus. Malgré le 20e but d'Haaland en Premier League, Brighton a arraché le nul 1-1 en seconde période. Les Citizens concèdent leur troisième match nul de rang. Ils peuvent voir Arsenal prendre 8 points d'avance en cas de succès sur Liverpool jeudi soir.