Esp : Barcelone en finale de la Supercoupe sur une manita

Liga07 janv. , 21:51
parMehdi Lunay
Demi-finale de la Supercoupe d'Espagne :
Barcelone-Athletic Bilbao 5-0
Buts : F.Torres (22e), F.Lopez (30e), Bardghji (34e), Raphinha (38e, 52e) pour le Barça
Sans Lamine Yamal au coup d'envoi, le Barça semblait prenable pour Bilbao. Finalement, la pelouse de Djeddah s'est vite transformée en enfer pour les Basques. Barcelone dominait nettement son adversaire et les buts s'enchaînaient. Ferran Torres ouvrait le score d'une frappe légèrement croquée. Fermin Lopez marquait le deuxième tandis que Roony Bardghji profitait d'une faute de main d'Unai Simon sur le 3-0. D'un doublé, Raphinha parachevait le chef d'œuvre catalan 5-0. Les Blaugrana joueront le vainqueur de l'autre demi-finale Real Madrid-Atlético Madrid (jeudi) en finale dimanche soir.
