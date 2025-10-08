ICONSPORT_165695_0281

PSG : Messi, Neymar, Mbappé, c'était mort dès le premier jour

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des champions avec une équipe rajeunie et moins de stars. Un terrible désaveu pour le trio Messi-Neymar-Mbappé qui a précédé au PSG. Mais, l'un de leurs anciens coéquipiers parisiens s'attendait à les voir échouer.
Le Paris Saint-Germain et QSI ont eu besoin de 14 ans pour mettre la main sur la Ligue des champions tant convoitée. Un succès obtenu en mai 2025 alors que rien ne l'annonçait quelques mois plus tôt. Le PSG venait de voir filer Kylian Mbappé au Real Madrid et misait sur de jeunes talents pas tous connus en Europe comme Désiré Doué, Joao Neves ou Willian Pacho. Paris avait connu des équipes plus terrifiantes sur le papier par le passé. Parmi les grands noms passés dans la capitale, on peut citer Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et surtout le trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé de 2021 à 2023.

Un joueur savait que la MNM échouerait

Surnommé la MNM, ce trio offensif réunissait pourtant ce qui se faisait de mieux au monde. Il y avait l'octuple ballon d'or Messi, décrit comme le meilleur joueur de l'histoire par de nombreux observateurs. Le magicien brésilien Neymar qui était irrésistible quand son corps le laissait tranquille. Enfin, Mbappé avait déjà l'étiquette de futur patron du football mondial. A Paris, les trois hommes n'auront finalement jamais dépassé les huitièmes de finale en Ligue des champions.
Cela a surpris les journalistes mais pas Rafinha Alcantara, présent dans l'effectif du PSG à ce moment-là. Interrogé par le Charla Podcast, le milieu brésilien s'est vanté d'avoir annoncé l'échec de la MNM dès le premier entraînement avec eux.
« Premier entraînement avec tout le monde, j'ai dit : « C'est impossible que ça marche ». […] En attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi. Tu enlèves qui ? Di Maria, par son poids, ce n'est pas un joueur qu'on peut enlever. C'était la meilleure équipe du monde par joueur, par noms, mais, en même temps, difficile pour la gestion. […] Quand tu réunis trois joueurs très différents, ce sont trois joueurs qui savent qu'ils doivent faire la différence. C'est très difficile. […] J'ai pensé que ça ne marcherait pas, parce que ne pas faire jouer le meilleur du monde, c'est un problème. Ce n'est même pas un problème de vestiaire, mais plutôt un problème pour l'entraîneur. Ils sont si bons que comprendre qu'ils doivent être sur le banc, est difficile », a t-il indiqué. L'avenir lui a donné raison tant au niveau des résultats que du fond de jeu décevant.
0
