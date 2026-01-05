L'OM reçoit une mauvaise nouvelle au mercato

L’OM ne sera pas opposé à l’idée de récupérer quelques millions d’euros cet hiver sur le marché des transferts. Mais le club phocéen a déjà reçu une mauvaise nouvelle dans un dossier pourtant très attendu.

Il y a quelques mois, l’ OM avait recruté Ismaël Koné en provenance de Watford. Toutefois, malgré les attentes placées en lui, le milieu de terrain ne s’est jamais réellement adapté à l’équipe phocéenne. La saison passée, il a notamment été prêté au Stade Rennais, où il a eu l’occasion de se montrer. Mais il n’a pas bénéficié d’une nouvelle chance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

L’été dernier, Koné a pris la direction de Sassuolo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international canadien fait l’unanimité en Italie, au point d’attirer l’intérêt de plusieurs clubs transalpins, comme la Juventus ou la Roma. Toutefois, Koné souhaite poursuivre l’aventure avec Sassuolo.

Koné va rester à Sassuolo, pour le moment

Dans le cadre de l’opération Koné à Sassuolo, l’OM doit percevoir 12,5 millions d’euros si le club italien parvient à se maintenir en Serie A. Sauf immense retournement de situation, cela devrait être le cas, ce qui constituerait une bonne nouvelle pour les finances marseillaises.

Toutefois, Marseille aurait pu se réjouir plus tôt, dès cet hiver, si un transfert vers un autre club italien avait été accepté par Ismaël Koné, permettant ainsi le versement immédiat de cette somme. Mais selon les informations de GFFN, l’international canadien souhaite rester à Sassuolo jusqu’à la fin de la saison, afin de se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026, qui se disputera en Amérique du Nord.

À noter que l’OM espère conclure d’autres ventes cet hiver sur le marché des transferts. Neal Maupay, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz pourraient ainsi quitter le navire phocéen. Des départs qui permettraient à la direction marseillaise de réinvestir une partie des sommes récupérées dans l’arrivée de joueurs capables d’apporter une réelle plus-value à l’effectif de Roberto De Zerbi.