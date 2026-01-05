L2 : Dunkerque climatise Montpellier

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|38
|18
|11
|5
|2
|31
|16
|15
|32
|18
|9
|5
|4
|34
|21
|13
|31
|18
|9
|4
|5
|35
|25
|10
|31
|18
|8
|7
|3
|22
|17
|5
|30
|18
|8
|6
|4
|32
|20
|12
C'est vrai que 30 M pour un gamin de 18 ans ca fait beaucoup, aucun club ne les mettra
Monaco est vraiment pas verni cette saison niveau blessure.....
Merci Bon bah ça va, pas de stress...
Je ne comprends pas où est le problème
Juin 2028. Donc 2,5 ans de contrat
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
⚽️ 𝐌𝐇𝐒𝐂 𝟏-𝟑 𝐔𝐒𝐋𝐃 Match sans pour nos Montpelliérains ce soir, défaite 3-1 à domicile face à Dunkerque. Prochain rendez-vous dès dimanche avec la Coupe de France Crédit Agricole et un déplacement à Metz 🏆 ⚽️ Mendy (83’) #MHSCUSLD