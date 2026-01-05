Monaco : Saison terminée pour Mohammed Salisu

S'il vaut ce prix, pourquoi ne pas lui faire une proposition de salaire décent ? Ce que dit F01 n'a aucun sens. Est-ce n'importe quoi ?
C'est vrai que 30 M pour un gamin de 18 ans ca fait beaucoup, aucun club ne les mettra
Monaco est vraiment pas verni cette saison niveau blessure.....
Merci Bon bah ça va, pas de stress...
Je ne comprends pas où est le problème
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
A la toute fin du match contre l’Olympique Lyonnais, notre défenseur central Mohammed Salisu a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Le Club accompagnera Mohammed tout au long de son rétablissement et lui apporte