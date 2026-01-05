ICONSPORT_281188_0250
Mohammed Salisu - Monaco

Monaco : Saison terminée pour Mohammed Salisu

Monaco05 janv. , 23:09
parClaude Dautel
C'est un coup dur de plus pour l'AS Monaco, qui a confirmé ce lundi soir la grave blessure au genou de Mohammed Salisu, suite au match contre l'OL. Takumi Minamino avait lui aussi eu la même blessure en décembre dernier.
« A la toute fin du match contre l’Olympique Lyonnais, notre défenseur central Mohammed Salisu a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Le Club accompagnera Mohammed tout au long de son rétablissement et lui apporte tout son soutien. Courage Sali, on est avec toi », indique l'AS Monaco dans un communiqué. 
Derniers commentaires

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

S'il vaut ce prix, pourquoi ne pas lui faire une proposition de salaire décent ? Ce que dit F01 n'a aucun sens. Est-ce n'importe quoi ?

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

C'est vrai que 30 M pour un gamin de 18 ans ca fait beaucoup, aucun club ne les mettra

Monaco : Saison terminée pour Mohammed Salisu

Monaco est vraiment pas verni cette saison niveau blessure.....

L'OM accepte de vendre Robinio Vaz pour 30ME

Merci Bon bah ça va, pas de stress...

L'OM reçoit une mauvaise nouvelle au mercato

Je ne comprends pas où est le problème

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading