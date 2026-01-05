Monaco : Saison terminée pour Mohammed Salisu

C'est un coup dur de plus pour l'AS Monaco, qui a confirmé ce lundi soir la grave blessure au genou de Mohammed Salisu, suite au match contre l'OL. Takumi Minamino avait lui aussi eu la même blessure en décembre dernier.

« A la toute fin du match contre l’Olympique Lyonnais, notre défenseur central Mohammed Salisu a été touché au genou gauche. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur. Le Club accompagnera Mohammed tout au long de son rétablissement et lui apporte tout son soutien. Courage Sali, on est avec toi », indique l'AS Monaco dans un communiqué.