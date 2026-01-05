CAN : Le Nigeria frappe fort

Si Garcia performe , au mieux il fera 1 saison de plus chez nous Au pire un club proposera 70 M et Madrid le vend
avec merah titulaire c'est 2 pts par match, sans lui c'est 1,66 J'etais au bord du terrain a Monaco, et derriere son apparence frele, il a des appuis tres forts et sait jouer avec son corps.; Ce n'est pas un hasard si Fonseca le titularise contre l'equipe peut etre la plus puissante du championnat
et dijaya et consort
Non pas du tout, en 93 le Milan c étais le club le plus d europe loin devant Marseille, la preuve Marseille était obligé de vendre papin pour pouvoir recruter
Depuis 2009 (bien avant l'arrivée des Qataris au PSG), le Trophée des Champions se joue à l'étranger : 2 fois à Montréal, dans divers pays arabes, 3 fois en Chine, aux USA, au Gabon, en Autriche, en Israël, 1 fois au Qatar). Cette année, c'est au Koweït, rien à voir avec le Qatar. Ça se joue où ça paie le plus. Pour info, la Supercoupe d'Espagne (l'équivalent de notre Trophée des Champions) se joue en Arabie Saoudite depuis 6 ans. Et la Supercoupe d'Italie s'est jouée 4 fois en Chine , 2 fois au Qatar, et elle se joue en Arabie Saoudite depuis 2022. Mais bon, comme Dijaya a une fixette sur le Qatar qu'il déteste parce que les Qataris sont les propriétaires du PSG, on aura toujours ce genre de commentaire. Bref...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
FIN DU MATCH ✅ Le Nigeria domine 4-0 face au Mozambique en huitièmes de finale 🇳🇬🇲🇿 #TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile