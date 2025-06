Nantes va toucher le jackpot, merci le PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG veut aller piocher à Bournemouth pour sa première recrue du mercato. Avec cette vente, le club anglais foncera à Nantes.

Le mercato a déjà débuté pour sa première tranche, et de nombreux mouvements se préparent déjà, même si les officialisations se font encore attendre. Les grands clubs européens, qui ont les moyens de leurs ambitions, veulent se placer rapidement pour être tranquille et construire leur équipe selon leur bon vouloir. Cela va faire ruisseler des sommes énormes et rendre riches des clubs qui ne l’étaient pas tant que ça. Ainsi, Bournemouth, très bonne surprise de la Premier League, risque de prendre de nombreux cadres, à commencer par Dean Huijsen qui vient de signer au Real Madrid pour 60 millions d’euros. Les Cherries sont bien partis pour perdre leur autre défenseur central, puisque le PSG fait le forcing pour Illia Zabarnyi, bien parti pour signer dans la capitale française pour au moins 40 millions d’euros.

Une vente record pour le FC Nantes

De quoi voir Bournemouth débarquer les poches pleines à Nantes, annonce EPSN. Si l’Ukrainien venait à partir, le média sportif américain affirme que Nathan Zézé sera l’objectif prioritaire du club anglais, qui sait que le jeune défenseur français de 19 ans, est déjà suivi par plusieurs clubs de Premier League. Ce ne sera pas un transfert à la Leny Yoro, parti à MU pour 60 millions d’euros, mais les Canaris peuvent récupérer jusqu’à 20 millions d’euros pour le joueur prolongé avec son club formateur jusqu’en juin 2028. Mais qui se dirige vers une sortie en grande pompe avec les clubs anglais qui sont à ses courses. A ce prix-là, il s'agirait tout simplement de la plus grosse vente de l'histoire du club.