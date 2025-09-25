MU : Un prodige africain débarque, le Barça dégoûté

Le FC Barcelone et Manchester United se livrent actuellement une intense bataille pour la signature d’un crack sénégalais de 17 ans. Sauf grosse surprise, ce sont les Red Devils qui vont rafler la mise.

Le mercato des grands clubs européens ne concerne pas uniquement le recrutement de stars à prix d’or. En coulisses, les meilleurs clubs au monde se disputent également les talents de demain et c’est actuellement le cas entre le FC Barcelone et Manchester United . En effet, le site Africa Foot nous apprend que le prodige sénégalais Mouhamed Dabo, actuel capitaine de l’équipe U17 du Sénégal, fait l’objet d’un fort intérêt des deux clubs.

Dabo à Manchester United plutôt qu'à Barcelone

Actuellement en essai au centre de formation de Manchester United, le joueur issu de la Bsport Académie a convaincu les dirigeants du club anglais grâce à « son talent brut et sa maturité », détaille le média spécialisé. « Selon nos informations, les retours sont très positifs. Le staff technique du club anglais a été impressionné par sa palette complète : tacles propres, vision du jeu, sang-froid, maîtrise du ballon, leadership, travail sans relâche, passes progressives et contrôle du rythme » explique Africa Foot, qui révèle qu’un autre géant européen était sur les rangs pour recruter Mouhamed Dabo.

Il s’agit du FC Barcelone. Le club catalan n’a d’ailleurs pas encore dit son dernier mot. Il y a quelques semaines, le joueur avait effectué un stage d’un mois à la Masia, le centre de formation des Blaugrana. Dabo avait impressionné à Barcelone, qui ne lâche donc pas l’affaire et qui souhaite faire capoter sa signature à Manchester United. Mais le club anglais a pris une réelle longueur d’avance et sauf grosse surprise, c’est du côté des Red Devils que le milieu de terrain, décrit comme un joueur déjà prêt pour le très haut niveau européen, va poursuivre sa carrière.