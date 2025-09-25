ICONSPORT_177823_0072
Old Trafford

MU : Un prodige africain débarque, le Barça dégoûté

Mercato25 sept. , 15:30
parCorentin Facy
Le FC Barcelone et Manchester United se livrent actuellement une intense bataille pour la signature d’un crack sénégalais de 17 ans. Sauf grosse surprise, ce sont les Red Devils qui vont rafler la mise.
Le mercato des grands clubs européens ne concerne pas uniquement le recrutement de stars à prix d’or. En coulisses, les meilleurs clubs au monde se disputent également les talents de demain et c’est actuellement le cas entre le FC Barcelone et Manchester United. En effet, le site Africa Foot nous apprend que le prodige sénégalais Mouhamed Dabo, actuel capitaine de l’équipe U17 du Sénégal, fait l’objet d’un fort intérêt des deux clubs.

Dabo à Manchester United plutôt qu'à Barcelone

Actuellement en essai au centre de formation de Manchester United, le joueur issu de la Bsport Académie a convaincu les dirigeants du club anglais grâce à « son talent brut et sa maturité », détaille le média spécialisé. « Selon nos informations, les retours sont très positifs. Le staff technique du club anglais a été impressionné par sa palette complète : tacles propres, vision du jeu, sang-froid, maîtrise du ballon, leadership, travail sans relâche, passes progressives et contrôle du rythme » explique Africa Foot, qui révèle qu’un autre géant européen était sur les rangs pour recruter Mouhamed Dabo.
Il s’agit du FC Barcelone. Le club catalan n’a d’ailleurs pas encore dit son dernier mot. Il y a quelques semaines, le joueur avait effectué un stage d’un mois à la Masia, le centre de formation des Blaugrana. Dabo avait impressionné à Barcelone, qui ne lâche donc pas l’affaire et qui souhaite faire capoter sa signature à Manchester United. Mais le club anglais a pris une réelle longueur d’avance et sauf grosse surprise, c’est du côté des Red Devils que le milieu de terrain, décrit comme un joueur déjà prêt pour le très haut niveau européen, va poursuivre sa carrière. 

Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/

Rothen vire ce joueur du PSG

Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France

