MU : Mainoo exige son départ, il zappe l'OM et le Real

Cité à l’OM mais aussi au Real Madrid l’été dernier, Kobbie Mainoo a été retenu par Ruben Amorim. Quelques semaines plus tard, la situation du jeune Anglais à Manchester United ne s’est pas arrangée.

Considéré depuis quelques mois comme l’une des pépites qui montent en Angleterre, Kobbie Mainoo est bien moins en verve depuis le début de la saison. Déjà moins utilisé en fin de saison dernière, l’international anglais de 20 ans est carrément devenu remplaçant aux yeux de Ruben Amorim chez les Red Devils. Dès le mercato estival, certains gros clubs européens avaient flairé le bon coup . Ce fut notamment le cas de Marseille et du Real Madrid, lesquels avaient manifesté leur intérêt pour Kobbie Mainoo que ce soit via un prêt en ce qui concerne l’OM ou un transfert sec dans le cas des Merengue.

Manchester United n’a rien voulu entendre, affirmant que son prodige était dans une mauvaise passe mais que son heure allait (re)venir. Ce n’est pas le cas en ce début de saison puisque le joueur né à Stockport n’a démarré aucun match de Premier League en 2025-2026. Un constat qui pousse le joueur à vouloir faire ses valises et si possible dès le mercato hivernal. Selon les informations du Daily Mail, ce n’est toutefois pas la direction de Marseille ou de Madrid que souhaite prendre Kobbie Mainoo, lequel serait très enthousiaste à l’idée de rallier Naples.

Mainoo veut signer à Naples

Le champion d’Italie en titre a manifesté son intérêt pour le prodige de Manchester United en toute discrétion et dispose de quelques atouts de poids dans sa manche. Anciens de la maison mancunienne et désormais à Naples, Scott McTominay et Rasmus Hojlund poussent en interne pour convaincre Kobbie Mainoo de les rejoindre. Un forcing payant puisque le jeune Anglais, qui entretient de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers, souhaite signer à Naples. Reste maintenant à voir si Manchester United ouvrira cette fois la porte à un départ de son milieu de terrain ou si -comme l’été dernier- les Red Devils se montreront inflexibles en bloquant encore Kobbie Mainoo contre son gré.