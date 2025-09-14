MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver

Historiquement, le Real Madrid n’est pas un club très actif au mercato d’hiver. Mais la donne pourrait changer cette saison puisque le club merengue suit de près la situation de Kobbie Mainoo.

L’été a été agité du côté du Real Madrid, qui a dépensé près de 170 millions d’euros pour renforcer son effectif. Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras et Mastantuono ont rejoint le club de la Casa Blanca. De quoi offrir à Xabi Alonso un effectif taillé pour remporter les plus grands titres cette saison. Il manque toutefois un milieu de terrain à l’entraîneur espagnol pour être pleinement satisfait. A ses yeux, le départ de Luka Modric à l’AC Milan n’a pas été compensé et cette erreur pourrait être réparée lors du prochain mercato d’hiver.

Selon les informations du site Defensa Central, c’est à Manchester United que le vice-champion d’Espagne en titre pourrait trouver son bonheur. En effet, le média affirme que le Real Madrid est très intéressé par Kobbie Mainoo, lequel avait été cité dans le viseur de l’OM lors du mercato estival. La pépite de Manchester United a perdu sa place depuis la fin de la saison dernière chez les Red Devils. Son début de saison n’est pas plus encourageant, avec zéro titularisation au compteur sous les ordres de Ruben Amorim.

Le Real Madrid est chaud sur Kobbie Mainoo

Une aubaine pour le Real Madrid et pour Xabi Alonso, lequel est convaincu par l’immense potentiel de la star anglaise de 20 ans. Pour boucler un tel deal, le Real devra toutefois vendre un joueur auparavant. Tous les regards se tournent vers Dani Ceballos, tout proche de quitter Madrid cet été. Un temps annoncé à l’OM puis au Betis et à la Juventus Turin, l’international espagnol est la clé du dossier Kobbie Mainoo. Du côté de Manchester United, qui était catégoriquement opposé à un départ de son joueur anglais l’été dernier, on pourrait revoir cette position en janvier si d’ici là, le joueur né à Stockport n'a pas regagné sa place de titulaire du côté d'Old Trafford.