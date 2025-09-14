MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver

En aucun cas il valide puisqu il n y a aucune convocation au tribunal ni sanction vu que la plainte fut retirée Tu le dis toi même que le joueur n a même pas suivi son contrôle donc AUCUN SOUCIS JUDICIAIRE EN ANGLETERRE Simple comme bonjour d agrafer ton bec avec du factuel et de la bonne humeur 🤣
On l a vu encore hier quand je t ai expliqué l histoire de ton club et la fausse création en 1970 ou + bas avec les GROS soucis judiciaire de Greenwood en Angleterre 🤣 Simple comme bonjour et c est toujours un plaisir de piétiner ton bec avec des arguments et de la dérision pour triompher de mon trophée de la petite Kenny
Apprend ce sport en dehors de ton canapé
lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
KOBBIE MAINOO. Wishing a very happy birthday to our no.37 🎉 #MUFC