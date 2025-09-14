ICONSPORT_268394_0185

MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver

Mercato14 sept. , 17:00
Corentin Facy
Historiquement, le Real Madrid n’est pas un club très actif au mercato d’hiver. Mais la donne pourrait changer cette saison puisque le club merengue suit de près la situation de Kobbie Mainoo.
L’été a été agité du côté du Real Madrid, qui a dépensé près de 170 millions d’euros pour renforcer son effectif. Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras et Mastantuono ont rejoint le club de la Casa Blanca. De quoi offrir à Xabi Alonso un effectif taillé pour remporter les plus grands titres cette saison. Il manque toutefois un milieu de terrain à l’entraîneur espagnol pour être pleinement satisfait. A ses yeux, le départ de Luka Modric à l’AC Milan n’a pas été compensé et cette erreur pourrait être réparée lors du prochain mercato d’hiver.
Selon les informations du site Defensa Central, c’est à Manchester United que le vice-champion d’Espagne en titre pourrait trouver son bonheur. En effet, le média affirme que le Real Madrid est très intéressé par Kobbie Mainoo, lequel avait été cité dans le viseur de l’OM lors du mercato estival. La pépite de Manchester United a perdu sa place depuis la fin de la saison dernière chez les Red Devils. Son début de saison n’est pas plus encourageant, avec zéro titularisation au compteur sous les ordres de Ruben Amorim.

Le Real Madrid est chaud sur Kobbie Mainoo 

Une aubaine pour le Real Madrid et pour Xabi Alonso, lequel est convaincu par l’immense potentiel de la star anglaise de 20 ans. Pour boucler un tel deal, le Real devra toutefois vendre un joueur auparavant. Tous les regards se tournent vers Dani Ceballos, tout proche de quitter Madrid cet été. Un temps annoncé à l’OM puis au Betis et à la Juventus Turin, l’international espagnol est la clé du dossier Kobbie Mainoo. Du côté de Manchester United, qui était catégoriquement opposé à un départ de son joueur anglais l’été dernier, on pourrait revoir cette position en janvier si d’ici là, le joueur né à Stockport n'a pas regagné sa place de titulaire du côté d'Old Trafford.
K. Mainoo

K. Mainoo

EnglandAngleterre Âge Milieu

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

En aucun cas il valide puisqu il n y a aucune convocation au tribunal ni sanction vu que la plainte fut retirée Tu le dis toi même que le joueur n a même pas suivi son contrôle donc AUCUN SOUCIS JUDICIAIRE EN ANGLETERRE Simple comme bonjour d agrafer ton bec avec du factuel et de la bonne humeur 🤣

OM : Greenwood révèle son arme secrète

On l a vu encore hier quand je t ai expliqué l histoire de ton club et la fausse création en 1970 ou + bas avec les GROS soucis judiciaire de Greenwood en Angleterre 🤣 Simple comme bonjour et c est toujours un plaisir de piétiner ton bec avec des arguments et de la dérision pour triompher de mon trophée de la petite Kenny

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Apprend ce sport en dehors de ton canapé

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
LOSC Lille
1043108135
2
Paris Saint Germain
93300583
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

