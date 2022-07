MU : Cristiano Ronaldo sèche l’entraînement, il a une bonne excuse

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la semaine, Cristiano Ronaldo est absent de la reprise de l’entraînement de Manchester United, où il était attendu lundi.

Quelques heures après l’annonce de son absence à l’entraînement de reprise de Manchester United, les rumeurs ont fusé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo… à juste titre. Et pour cause, CR7 cherche bel et bien à quitter Manchester United cet été, le Portugais ayant toujours en tête de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Mais selon Fabrizio Romano, l’absence de Cristiano Ronaldo à la reprise de l’entraînement de Manchester United n’est pas uniquement liée à la situation du joueur sur le front du mercato. A en croire le spécialiste italien, CR7 traite actuellement un problème familial, comme il l’a indiqué à son club afin de justifier son absence. Professionnel jusqu’au bout des ongles depuis le début de la carrière, Cristiano Ronaldo aurait donc une excuse valable pour rater les entrainements d’Erik Ten Hag à Manchester United depuis le début de la semaine.

Ronaldo est bien absent pour raisons familiales

Fabrizio Romano confirme en revanche les envies d’ailleurs de Cristiano Ronaldo, lequel a bel et bien l’intention de faire ses valises et de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions lors de ce mercato estival. Dans son édition du jour, le journal AS affirme que cinq clubs sont aux pieds de Cristiano Ronaldo depuis l’annonce du probable départ du Portugais. Comme indiqué depuis lundi soir, le FC Barcelone est bien l’une des pistes plausibles pour l’ex-star du Real Madrid. Jorge Mendes a diné avec le président catalan Joan Laporta, ce qui renforce l’idée selon laquelle un transfert de CR7 vers le Barça est envisageable. Cristiano Ronaldo aura l’embarras du choix cet été dans la mesure où le Bayern Munich, Chelsea, l’AS Roma et le Napoli sont également très intéressés par sa venue. Reste maintenant à faire le tri pour Cristiano Ronaldo ainsi que pour son agent Jorge Mendes avant de prendre la meilleure décision pour l’avenir du joueur de 37 ans, et tout cela à six mois de la Coupe du monde que l'attaquant de Manchester United disputera bien sûr avec le Portugal.