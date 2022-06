MU, Bayern, PSG, Barça, ça tire de partout pour Lewandowski

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Robert Lewandowski, actuellement sollicité en Ligue des Nations avec la Pologne, a la bougeotte.

L’attaquant a envie de quitter le Bayern Munich au mercato, et il l’a expliqué à ses dirigeants bavarois. Mais les problèmes sont nombreux, et il va falloir s’attendre à des rebondissements dans ce dossier complexe. Tout d’abord, l’ancien du Borussia Dortmund ne s’est mis d’accord qu’avec un club, il s’agit du FC Barcelone. Un contrat de trois ans l’attend en Catalogne, avec qui tout est ficelé sur un plan personnel. Mais, limité dans ses moyens financiers, le club barcelonais n’a pu faire qu’une demande de négociation avec le Bayern, et celle-ci n’a même pas été regardée.

Hasan Salihamidzic s’est exprimé dans Bild à ce sujet, et a confirmé la très grande confiance du Bayern en sa capacité à garder Lewandowski encore une saison. « Il a un contrat jusqu’en 2023 et nous sommes très heureux qu’il soit là. Je pense que les choses vont se calmer désormais. Nous avons discuté de sa prise de parole, et convenu qu’il fallait désormais se calmer », a livré le dirigeant du Bayern.

Manchester United espère faire plier le Bayern

Mais dernièrement, Lewandowski a ouvert la voie à un autre club. Ce n’est pas le PSG, qui se serait renseigné à son sujet par le biais de Luis Campos selon L’Equipe, mais Manchester United. Le club anglais a les moyens de ses ambitions, même s’il n’y a pas de Ligue des Champions au bout. En tout cas, Sir Alex Ferguson, recruteur officieux des Red Devils, a chaleureusement recommandé à son club de coeur une signature du Polonais à Old Trafford. Au point de faire une offre qui incitera les dirigeants de Munich à changer leur position ? En tout cas, le dossier est ouvert, même si en Allemagne, la fermeté est de mise.