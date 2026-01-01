OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Blessés de longue date et absents durant presque toute la première partie de saison, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri vont enfin retrouver le chemin des terrains dimanche après-midi contre Nantes.

L’Olympique de Marseille n’a pour l’instant recruté aucun joueur sur ce mercato hivernal et pourtant, Roberto De Zerbi peut compter sur deux renforts de poids en ce début d’année 2026. L’entraîneur olympien peut jubiler, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré sont enfin de retour. L’attaquant algérien et le milieu offensif ivoirien ont repris l’entraînement avec le groupe avant la trêve hivernale et en ce début d’année 2026, aucun pépin n’est à signaler les concernant selon L’Equipe.

Le quotidien national apporte une autre bonne nouvelle : les deux joueurs sont pressentis pour jouer contre Nantes ce dimanche à 15 heures au Vélodrome. Préservés pour le déplacement à Bourg-en-Bresse en 32e de finale de Coupe de France avant Noël, ils devraient cette fois figurer dans le groupe pour la réception des Canaris. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui compte sur Amine Gouiri pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que sur Hamed Traoré pour installer une certaine concurrence face à Mason Greenwood et Igor Paixao, qui ont enchaîné énormément de matchs ces dernières semaines.