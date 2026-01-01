ICONSPORT_272756_0127 (1)

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

OM01 janv. , 19:40
parCorentin Facy
Blessés de longue date et absents durant presque toute la première partie de saison, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri vont enfin retrouver le chemin des terrains dimanche après-midi contre Nantes.
L’Olympique de Marseille n’a pour l’instant recruté aucun joueur sur ce mercato hivernal et pourtant, Roberto De Zerbi peut compter sur deux renforts de poids en ce début d’année 2026. L’entraîneur olympien peut jubiler, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré sont enfin de retour. L’attaquant algérien et le milieu offensif ivoirien ont repris l’entraînement avec le groupe avant la trêve hivernale et en ce début d’année 2026, aucun pépin n’est à signaler les concernant selon L’Equipe.
Le quotidien national apporte une autre bonne nouvelle : les deux joueurs sont pressentis pour jouer contre Nantes ce dimanche à 15 heures au Vélodrome. Préservés pour le déplacement à Bourg-en-Bresse en 32e de finale de Coupe de France avant Noël, ils devraient cette fois figurer dans le groupe pour la réception des Canaris. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui compte sur Amine Gouiri pour faire souffler Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que sur Hamed Traoré pour installer une certaine concurrence face à Mason Greenwood et Igor Paixao, qui ont enchaîné énormément de matchs ces dernières semaines.

Ligue 1

04 janvier 2026 à 15:00
Olympique Marseille
15:00
Nantes
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading