Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !

OGC Nice01 janv. , 19:07
parQuentin Mallet
C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel : Elye Wahi est un nouveau joueur de l'OGC Nice.
Il débarque sous la forme d'un prêt en provenance de l'Eintracht Francfort. L'objectif est double : permettre au joueur de retrouver des sensations après un long tunnel de plusieurs mois, tout en aidant l'OGC Nice à sortir d'une série noire en championnat. L'ancien Bleuet a passé sa traditionnelle visite médicale ce jeudi en début de journée avant de signer son contrat pour être prêté jusqu'à la fin de la saison.
Comme l'indique L'Equipe, la direction niçoise prend en charge la moitié de son salaire mais ne dispose d'aucune option d'achat, signe que l'Eintracht Francfort nourrit encore quelques espoirs en lui malgré une première partie de saison complètement ratée. Il est déjà attendu pour la rencontre face à Strasbourg ce samedi à 19h.
Loading