L’Algérie a un problème avec son nouveau phénomène

Révélation de l’Algérie pendant la CAN, Ibrahim Maza risque de compliquer les choix de Vladimir Petkovic. Le sélectionneur des Fennecs devra trouver la bonne formule pour intégrer le jeune milieu offensif.

Rarement citée parmi les favoris, l’Algérie a parfaitement réussi son début de CAN. Les Fennecs ont remporté leurs trois matchs dans la phase de groupes, y compris celui contre la Guinée Equatoriale (3-1) mercredi avec une équipe remaniée. C’était l’occasion de revoir le jeune Ibrahim Maza (20 ans) en action. Intéressant, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a fait bonne impression. Même Samir Nasri a été séduit par la performance du natif de Berlin.

Egalement conquis, le journaliste Walid Acherchour en redemande. « Pour moi, Ibrahim Maza doit être titulaire, a réclamé le spécialiste de RMC. Ce n'est pas un coiffeur mais il avait fait une première période moyenne contre le Burkina Faso et une deuxième période bien meilleure. Et là il fait un match génial ! Pour tous les amoureux de foot, tout ce qu'il fait, contrôle orienté, finition, avant-dernière passe, être dans les relais… C'était son équipe aujourd'hui (mercredi). Ça présage vraiment du positif pour la suite, il est en train de prendre ce costume de créateur, de leader technique dans cette équipe. »

Maza a marqué des points

Reste à savoir si le talent récemment convoité par l’Allemagne sera titularisé lors du huitième de finale contre la RD Congo mardi. « Moi j'ai envie de le voir pour la suite, il s'est véritablement affirmé. Parce qu'il y a une question sur l'animation, sur les trois de devant : est-ce que Vladimir Petkovic va renforcer son milieu de terrain contre la RDC ? Est-ce qu'il va passer à trois derrière. Et s'il passe à trois derrière, ou s'il ajoute un milieu de terrain, entre Maza, Mahrez, Amoura et Bounedjah, qui va sauter ? Pour moi, Maza s'est affirmé sur ce match », a tranché Walid Acherchour.