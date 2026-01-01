Ibrahim Maza

L’Algérie a un problème avec son nouveau phénomène

CAN 202501 janv. , 19:00
parEric Bethsy
0
Révélation de l’Algérie pendant la CAN, Ibrahim Maza risque de compliquer les choix de Vladimir Petkovic. Le sélectionneur des Fennecs devra trouver la bonne formule pour intégrer le jeune milieu offensif.
Rarement citée parmi les favoris, l’Algérie a parfaitement réussi son début de CAN. Les Fennecs ont remporté leurs trois matchs dans la phase de groupes, y compris celui contre la Guinée Equatoriale (3-1) mercredi avec une équipe remaniée. C’était l’occasion de revoir le jeune Ibrahim Maza (20 ans) en action. Intéressant, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a fait bonne impression. Même Samir Nasri a été séduit par la performance du natif de Berlin.
Egalement conquis, le journaliste Walid Acherchour en redemande. « Pour moi, Ibrahim Maza doit être titulaire, a réclamé le spécialiste de RMC. Ce n'est pas un coiffeur mais il avait fait une première période moyenne contre le Burkina Faso et une deuxième période bien meilleure. Et là il fait un match génial ! Pour tous les amoureux de foot, tout ce qu'il fait, contrôle orienté, finition, avant-dernière passe, être dans les relais… C'était son équipe aujourd'hui (mercredi). Ça présage vraiment du positif pour la suite, il est en train de prendre ce costume de créateur, de leader technique dans cette équipe. »

Maza a marqué des points 

Reste à savoir si le talent récemment convoité par l’Allemagne sera titularisé lors du huitième de finale contre la RD Congo mardi. « Moi j'ai envie de le voir pour la suite, il s'est véritablement affirmé. Parce qu'il y a une question sur l'animation, sur les trois de devant : est-ce que Vladimir Petkovic va renforcer son milieu de terrain contre la RDC ? Est-ce qu'il va passer à trois derrière. Et s'il passe à trois derrière, ou s'il ajoute un milieu de terrain, entre Maza, Mahrez, Amoura et Bounedjah, qui va sauter ? Pour moi, Maza s'est affirmé sur ce match », a tranché Walid Acherchour.
I. Maza

I. Maza

GermanyAllemagne Âge 20 Milieu

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs12
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272756_0127 (1)
OM

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

ICONSPORT_279866_0231
PSG

Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant

wahi vaudra 100 me francfort prend les paris wahi 11 393217
OGC Nice

Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !

Fil Info

01 janv. , 19:40
OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes
01 janv. , 19:20
Le PSG dit non à une star marocaine… pour l’instant
01 janv. , 19:07
Officiel : Nice annonce l'arrivée d'Elye Wahi !
01 janv. , 18:30
Abdelli trop cher, Angers punit l’OM et l’OL
01 janv. , 18:00
OM : Courbis ne pardonne pas cette faute grave à De Zerbi
01 janv. , 17:30
OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana
01 janv. , 17:00
Kylian Mbappé, un miracle médical pour le Real Madrid
01 janv. , 16:30
PSG : Le malaise Barcola affole le mercato

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

la valoir c'est pas toi qui l'a decide c'est l'acheteur ^^

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

Toi tu es vraiment un vrai marseillais qui préfère perdre au lieu de montrer ses capacités. En Allemagne le budget du Bayern est 4 fois plus que le 3° du classement. En Angleterre le budget d"Arsenal est 5 fois plus que Aston villa 3° Chelsea 6° son budget et 6 fois plus qu"Aston villa.. A Marseille enquête toute fraîche d'hier (cf l'équipe d'hier )votre président américain a dépensé depuis son arrivée 850 millions d'euros pour 0 TROPHÉE. Montpellier,lille monaco ont gagné chacun un championnat. Tu trouves normal que ces équipes gagnent un trophée. Si je me fie à es

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Rires, les extrêmes gauche et droite là.

OL : Pierre Ménès annonce le départ de Fofana

Entre 10 et 25...perso je vote ca.. il a rien montré cette saison avec sa blessure...

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mafoi ... cest pas la gauche qui défile avec des croix celtiques et des croix gammées... sur ce...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading