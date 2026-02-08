ICONSPORT_312264_0014

Nice-Monaco : Un entraineur joue sa peau

Monaco08 févr. , 14:20
parNathan Hanini
Ce dimanche à 15h, l’AS Monaco se déplace à Nice pour un derby sous tension entre deux équipes dans le besoin de points. De son côté, Sébastien Pocognoli joue une nouvelle fois gros lors de cette rencontre. Le Belge n’a remporté que quatre matchs en Ligue 1 depuis sa nomination mi-octobre dernier.
C’est une rencontre à ne pas louper ce dimanche après-midi à partir de 15h en Ligue 1. Le derby entre Nice et Monaco est placé sous le signe de la tension. Les deux formations sont à la recherche de points importants en Ligue 1 afin de lancer une dynamique cette saison. De son côté, l’AS Monaco sort d’une élimination en Coupe de France 3-1 face à Strasbourg. Une nouvelle désillusion dans une saison difficile. L'entraîneur belge Sébastien Pocognoli reste en danger et son avenir peut se jouer lors de ce derby ce dimanche.

Pocognoli joue très gros

Après la rencontre contre Strasbourg en Coupe de France, l’ancien technicien de l’Union Saint-Gilloise constate l’urgence de prendre des points. « La pression, on l'a déjà depuis quelques semaines. La situation aurait été la même avec une qualification en Coupe de France. On aurait de toute façon dû prendre les points en Ligue 1 », analyse le Belge.
Selon le journal L’Equipe, l’avenir de Sébastien Pocognoli peut être scellé après cette rencontre. Ce derby pèse lourd dans la balance au sein du club du Rocher. « Ces dernières saisons, les matches face au voisin ont souvent été un moment de vérité pour l'homme assis sur le banc de Monaco », écrit le quotidien français. Depuis son arrivée, le Belge marque peu de points, 1,08 par match en moyenne en Ligue 1. Avec un effectif amoindri par les blessures, les mauvais résultats s’enchaînent et les tensions grossissent du côté de la Principauté. Les supporters pointent également le directeur général du club Thiago Scuro, appelé à quitter son poste.
