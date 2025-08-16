Monaco craque avec Akliouche, le PSG et City débarquent

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Manchester City le suivent depuis des semaines. L'AS Monaco a décidé d'ouvrir la porte à un transfert de Maghnès Akliouche.

A 15 jours de la fin du marché des transferts, Maghnès Akliouche est toujours parti pour disputer la saison avec l’AS Monaco. Le milieu offensif avait su se mettre en évidence lors du précédent exercice, démontrant même ses qualités en Ligue des Champions. Plusieurs clubs sont venus aux renseignements au début de l’été, et son destin semblait tracé pour imiter celui d’un Désiré Doué en rejoignant encore très jeune le PSG pour franchir un cap. Mais l’AS Monaco s’était jusqu’à présent montré toujours très ferme, en demandant 70 millions d’euros, ce qui avait eu le don de rebuter tous les candidats.

Un nouveau prix pour Akliouche

La @ligue1mcdonalds est de retour dès demain 🤩🔙



𝗗𝗮𝗴𝗵𝗲 𝗠𝘂𝗻𝗲𝗴𝘂 🇲🇨 pic.twitter.com/UVwfJ7jYvi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 15, 2025

Toutefois, dans cette dernière ligne droite du mercato, la donne a changé selon Julien Laurens. Le journaliste pour ESPN dévoile ainsi que le club de la Principauté a décidé de baisser ses exigences financières en demandant un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros pour l’international espoirs français. De quoi raviver l’intérêt des prétendants ? C’est déjà oui pour Manchester City, qui compte profiter de cette opportunité pour se positionner et récupérer le joueur de 23 ans. Cela rajouterait un joueur de talent au milieu de terrain, après le recrutement de Rayan Cherki, mais Akliouche possède la capacité de jouer à de nombreux postes dans l’entrejeu et de l’animation offensive, ce qui ferait déjà saliver un certain Pep Guardiola.

Il reste à savoir le PSG va aussi se positionner pour un joueur qu’il suit de près depuis plusieurs mois, et qui a déjà confié que le projet de Luis Enrique avait de quoi le séduire. Surtout que l’entraineur espagnol a montré qu’il savait prendre sous son aile les meilleures pépites de la Ligue 1 pour les faire progresser, comme c’est le cas avec Désiré Doué ou Bradley Barcola. Cette baisse de prix peut en tout cas relancer un dossier longtemps englué, mais qui pourrait bien animer les prochains jours du mercato.