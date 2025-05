Monaco ‍: Akliouche s’en va, le PSG reçoit la facture

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'AS Monaco met Maghnes Akliouche en vente pour cet été. Le PSG se battra avec deux clu bs anglais pour le faire signer pour une somme qui sera forcément vertigineuse.

L’AS Monaco a trois matchs pour sauver sa saison et décrocher une place en Ligue des Champions pour l’an prochain. Un déplacement à Saint-Etienne, la réception de Lyon et un dernier match à Lens. Si convaincante offensivement en première partie de saison, la formation de la Principauté peine à retrouver son rythme. A l’image d’un Maghnes Akliouche qui tire un peu la langue après sa première très grosse saison au plus haut niveau, ce qui lui a permis de découvrir la Ligue des Champions. L’élégant milieu de terrain offensif a néanmoins marqué les esprits et cela va lui permettre de quitter l’AS Monaco au mercato cet été.

Pep Guardiola craque pour Akliouche

🇫🇷 Maghnes Akliouche



ℹ️ Ces statistiques sont calculées par 90 minutes, toutes compétitions confondues (club + sélection) cette saison, par rapport aux joueurs évoluant au même poste dans un club des 5 premiers championnats.



📊 Elite correspond au top 10 % à son poste, tandis… pic.twitter.com/gFwSph73hT — DATA´Foot (@DTFootball_) April 19, 2025

Selon L’Equipe, il ne fait aucun doute que le Franco-Algérien de 23 ans va utiliser le bon de sortie de son club pour changer d’air. Et cela fera une nouvelle très belle vente pour l’ASM, qui compte récupérer jusqu’à 70 millions d’euros avec son récent médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une grosse somme donc, mais qui se justifie aussi par la bataille que vont se livrer ses prétendants. Les deux clubs de Manchester sont sur le coup, et Pep Guardiola pousserait Manchester City à faire un gros effort financier pour le faire signer.

Mais le choix numéro 1 se porte sur le PSG. Le club de la capitale est intéressé, et la réciproque est de mise pour le natif de Tremblay-en-France dans le 93. L’association pourrait donc être parfaite, à condition que Luis Enrique, dont les pouvoirs augmentent chaque saison à Paris, valide cette piste. L’entraineur espagnol a déjà beaucoup de dribbleurs et de meneurs de jeu, et le profil d’Akliouche reste particulier car il aime aussi évoluer en meneur de jeu axial haut, ou en soutien de l’attaque, ce que le PSG ne met pas en place cette saison.