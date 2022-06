Monaco : Accord conclu, Tchouaméni file au Real

Dans : Mercato.

Le transfert d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid se précise, un accord verbal ayant été conclu avec Monaco pour environ 100 millions d’euros.

Le Real Madrid touche au but dans le dossier Aurélien Tchouaméni. En négociations avec l’AS Monaco depuis de longues semaines, le club espagnol vient de trouver un accord avec le club de la Principauté selon les information de The Athletic. Le journaliste David Ornstein croit savoir que les deux clubs finalisent actuellement les documents pour le transfert définitif d’Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid. Courtisé par Liverpool et surtout le PSG, l’international tricolore, titulaire contre le Danemark puis en Croatie, a donc fait le choix du Real Madrid.

Tchouaméni, un transfert à plus de 100 ME

Le récent vainqueur de la Ligue des Champions a mis le paquet pour s’offrir les services du milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux puisque selon le média, le montant du transfert sera supérieur aux 100 millions d’euros récemment annoncés bonus compris. De quoi faire oublier Kylian Mbappé aux supporters du Real Madrid, qui peuvent envisager l’avenir sereinement au milieu de terrain avec Tchouaméni en plus de Camavinga afin de prendre progressivement la relève de Luka Modric et de Toni Kroos. Voilà qui va mettre fin au feuilleton, ce que Tchouaméni souhaitait le plus rapidement possible alors qu'il dispute actuellement la Ligue des Nations avec l'Equipe de France.