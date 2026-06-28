MLS : Lewandowski rejoint Chicago

MLS : Lewandowski rejoint Chicago

Mercato28 juin , 19:50
parGuillaume Conte
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En fin de contrat à Barcelone, Robert Lewandowski a trouvé son prochain club. Il s’agit en réalité d’une franchise puisque l’attaquant polonais va s’engager pour le Chicago Fire, en MLS. Cela fait deux semaines que l’ancien goleador de Dortmund et du Bayern a visité les installations du club de l’Illinois, et a désormais donné son feu vert à une signature qui aura lieu la semaine prochaine. Avec Antoine Griezmann à Orlando, c’est une autre recrue de prestige pour le football US.
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