MLS : Lewandowski rejoint Chicago

Excellent exemple de City qui a écrasé la PL et puis 1 seule saison la LDC avant d'en disparaitre.
En même temps, après être passé par la Bulgarie ou la 2eme division belge…il se dit que marseille, c est toujours mieux et que c est sûrement le max qu il puisse viser pour le moment
La saison de l'Om se joue bien sûr 5-6 matchs entre août et septembre.
Dsl et bonne soirée ⭐️⭐️😘
Hors sujet...
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