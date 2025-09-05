Michele Kang réussit un énorme coup au PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Joueuse emblématique du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro a dit au revoir à ses coéquipières.

Après 13 ans de présence, la milieu de terrain de 28 ans va signer au London City Lionesses, l’un des clubs les plus ambitieux d’Europe. L’accord a été trouvé vendredi soir et le transfert va se monter à 1,5 million d’euros, soit le troisième plus important de l’histoire du football féminin. Michele Kang, propriétaire du club londonien, réalise ainsi un coup avec une répercussion énorme, après avoir négocié pendant des semaines avec Nasser Al-Khelaïfi. Celle qui est actuellement la présidente exécutive de l’Olympique Lyonnais n’en oublie pas donc ses différents projets dans le football, et continue de se montrer discrète mais ambitieuse dans ses investissements. Grace Geyoro va signer pour 4 ans au sein du club anglais.