Mercato : Varane à Lens, c'est sérieux

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Raphael Varane a arrêté sa carrière internationale à seulement 29 ans. C'est oublier qu'il lui reste encore quelques années à donner au football. Le défenseur central de Manchester United peut avoir de beaux projets de carrière, y compris revenir aux sources.

L'Equipe de France voit l'avenir en rose avec sa jeune génération, laquelle a notamment corrigé les Pays-Bas 4-0 ce vendredi soir. Néanmoins, les Bleus n'ont pas oublié leurs glorieux aînés, néo-retraités sur le plan international. C'était le cas de Steve Mandanda, Hugo Lloris, Blaise Matuidi ou encore Raphael Varane, tous honorés en avant-match. Mais, contrairement aux trois premiers, le défenseur central n'a que 29 ans. Un âge bien jeune pour arrêter en club ou en sélection. Varane a encore tant à donner sur le terrain, ce que sa saison mancunienne montre. L'ancien madrilène se sent de mieux en mieux en Angleterre et sa cote remonte en Europe.

Man United ou Lens, les plans de Varane connus

On peut imaginer que Varane intéresse plus d'un club en Europe pour un futur transfert. Peut-être pas cet été mais sûrement dans les prochaines années. Cela lui offrirait une nouvelle expérience dans sa carrière très riche. Cependant, à la surprise générale, Varane n'a pas ces rêves d'aventure. Le Français a révélé quels clubs l'intéressent pour le futur. Seules ses anciennes équipes figurent sur la liste de ses envies avec deux destinations privilégiées à l'heure actuelle : Manchester United où il resterait jusqu'à la retraite et...Lens.

Raphael Varane💬 : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens. »… pic.twitter.com/O2nUbpIuQ6 — Footballogue (@Footballogue) March 24, 2023

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou à Lens », a t-il confié au magazine GQ. Le retour de l'enfant du pays serait une belle chose pour les supporters Sang et Or. Et, contrairement aux dernières années, cela serait crédible à court terme avec des Lensois candidats au podium et à la Ligue des champions.