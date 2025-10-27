Mercato : Upamecano provoque une guerre en Angleterre

Dayot Upamecano sera en fin de contrat en juin 2026. Et ce qui est certain, c'est que le défenseur international français ne manquera pas de propositions.

TBR Football. Le Bayern Munich va devoir faire vite s'il veut avoir une chance de prolonger Dayot Upamecano . L'ancien de Leipzig sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il ne manque pas de prétendants. Le Français le sait et veut prendre le temps de la réflexion mais ne veut pas non plus que son avenir soit un sujet de discussion trop long avant une Coupe du monde 2026 à disputer avec l'équipe de France. Ses représentants sont déjà en discussions avec certaines équipes de Premier League à en croire les informations de

Upamecano, direction l'Angleterre ?

Le média indique en effet que Chelsea, Liverpool et Manchester City ont récemment été en contacts avec les représentants du Français pour une arrivée l'été prochain. En Espagne, le Real Madrid et le Barça sont également intéressés. Le Bayern Munich ne désespère pas de prolonger Upamecano mais les chances de le voir rester en Bavière diminuent de jour en jour. Le Bayern pourrait aussi tenter de récupérer un autre grand joueur en fin de contrat, comme Ibrahima Konaté ou Marc Guehi.

D. Upamecano France • Âge 27 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A 27 ans, Upamecano pourrait découvrir un nouveau championnat dans peu de temps. Son expérience, sa polyvalence et compréhension du jeu sont des atouts importants pour les équipes qui veulent le signer. En attendant, le défenseur français a une saison à finir avec le Bayern Munich. Et les Bavarois sont bien partis pour tout rafler sur leur chemin. Dans quelques jours, les hommes de Vincent Kompany seront notamment en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des champions. Un choc que tous les fans et observateurs de football attendent avec impatience. Upamecano ne manquera pas de travail dans la capitale.