ICONSPORT_271029_0332
Dayot Upamecano

Mercato : Upamecano provoque une guerre en Angleterre

Mercato27 oct. , 22:00
parHadrien Rivayrand
0
Dayot Upamecano sera en fin de contrat en juin 2026. Et ce qui est certain, c'est que le défenseur international français ne manquera pas de propositions. 
Le Bayern Munich va devoir faire vite s'il veut avoir une chance de prolonger Dayot Upamecano. L'ancien de Leipzig sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il ne manque pas de prétendants. Le Français le sait et veut prendre le temps de la réflexion mais ne veut pas non plus que son avenir soit un sujet de discussion trop long avant une Coupe du monde 2026 à disputer avec l'équipe de France. Ses représentants sont déjà en discussions avec certaines équipes de Premier League à en croire les informations de TBR Football

Upamecano, direction l'Angleterre ? 

Le média indique en effet que Chelsea, Liverpool et Manchester City ont récemment été en contacts avec les représentants du Français pour une arrivée l'été prochain. En Espagne, le Real Madrid et le Barça sont également intéressés. Le Bayern Munich ne désespère pas de prolonger Upamecano mais les chances de le voir rester en Bavière diminuent de jour en jour. Le Bayern pourrait aussi tenter de récupérer un autre grand joueur en fin de contrat, comme Ibrahima Konaté ou Marc Guehi. 
D. Upamecano

D. Upamecano

FranceFrance Âge 27 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A 27 ans, Upamecano pourrait découvrir un nouveau championnat dans peu de temps. Son expérience, sa polyvalence et compréhension du jeu sont des atouts importants pour les équipes qui veulent le signer. En attendant, le défenseur français a une saison à finir avec le Bayern Munich. Et les Bavarois sont bien partis pour tout rafler sur leur chemin. Dans quelques jours, les hommes de Vincent Kompany seront notamment en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG en Ligue des champions. Un choc que tous les fans et observateurs de football attendent avec impatience. Upamecano ne manquera pas de travail dans la capitale. 
0
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_272756_0045
OM

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

Yamal Barca
Liga

Barça : Lamine Yamal mis au repos forcé pour éviter le pire

Zinedine Zidane ICONSPORT_261024_0480
Serie A

Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée
23:20
« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC
23:00
Barça : Lamine Yamal mis au repos forcé pour éviter le pire
22:30
Zidane à la Juventus, le projet le plus fou de l'année
21:30
L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1
21:00
OM : Pavard s'excuse, il est rappelé à l'ordre
20:37
Dani Carvajal blessé et forfait deux mois
20:30
Horneland viré mardi soir, l’ASSE au bord de l'implosion

Derniers commentaires

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Saison terminée pour fofana, la cheville il faut pas rigolé c'est l articulation, après la guérison y a la rééducation,

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Mais alors toi t'es vraiment le plus gros tocard du site c'est pas possible 😂

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Contre Lyon y avait pas paixao, gouiri, aguerd, pavart, vermeren , O'riley, Emerson, medina , c étais un OM bis

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Toi tu arrive a comparé ce tacle de grand père et le tacle assassin du strasbourgeois ???? Tu a du S *erme de quataris dans les yeux ma parole

L’orage est passé, l’OL fait peur à la Ligue 1

Oui mais c étais pas le même Marseille, beaucoup de joueurs étais pas contre Lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading