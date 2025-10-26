jerome boateng de retour au bayern ce n est pas une blague icon 417957148 366144

Boateng éjecté du staff du Bayern Munich

Foot Europeen26 oct. , 16:40
parHadrien Rivayrand
0
Il y a quelques semaines, Jérôme Boateng annonçait sa retraite du monde du football. L'ancien défenseur de l'OL aurait bien aimé intégrer le staff du Bayern Munich, un club qu'il connait très bien. 
Jérôme Boateng a pendant longtemps été l'un des meilleurs défenseurs du monde. L'occasion pour lui de gagner les plus beaux trophées dans le monde du football. Il aura notamment évolué pendant quelques mois du côté de l'OL, même si son club de coeur est le Bayern Munich. D'ailleurs, ces dernières semaines, le club bavarois réfléchissait à la possibilité de faire venir Boateng dans son staff, lui qui a récemment pris sa retraite. Mais les fans du Bayern Munich n'étaient pas du tout chauds quant à cette hypothèse et n'ont pas manqué de le faire savoir à la direction munichoise. Résultat, Jérôme Boateng ne fera pas partie du staff du Bayern Munich. 

Le Bayern Munich recale Boateng 

Les champions d'Allemagne en titre ont annoncé que l'ancien défenseur international allemand n'avait pas les valeurs requises pour travailler au sein de son institution. Lui sont reprochés ses déboires judiciaires pour violences conjugales. Boateng avait été accusé d'agression sur son ex-compagne en 2018. Environ 2000 signatures ont même été récoltées sur une pétition. Le Bayern ne veut donc prendre aucun risque pour entacher son image auprès de ses fans. Jérôme Boateng devra donc trouver un autre projet mais aussi changer rapidement son image, bien écornée dans le monde du football. 
FC Bayern München

FC Bayern München

Bundesliga #1
V
V
V
V
V
Bundesliga
Bundesliga
Matchs8
V
Victoire8
M
Match nul0
D
Défaite0
Buts Marqués30
Buts Encaissés4

Matchs Récents

Tout afficher
25 octobre 2025 à 15:30
Bundesliga
Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach
0
3
Match terminé
FC Bayern MünchenFC Bayern München
22 octobre 2025 à 21:00
Champions League
FC Bayern MünchenFC Bayern München
4
0
Match terminé
Club BruggeClub Brugge

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
H. Kane
9.

H. Kane

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 32 Attaquant
Matchs8
Buts12
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Díaz Marulanda
14.

L. Díaz Marulanda

COLCOL Âge 28 Attaquant
Matchs8
Buts5
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
Que le Bayern Munich se rassure, tout va bien sportivement et en interne. La dynamique des hommes de Vincent Kompany est excellente. D'ailleurs, dans quelques jours, les Bavarois se déplaceront au Parc des Princes en Ligue des champions pour y défier le Paris Saint-Germain. Un choc attendu par tous les fans et observateurs du ballon rond entre deux équipes plus que jamais favorites pour le titre final dans la reine des compétitions européennes. 
0
Articles Recommandés
Groupama Stadium OL
Ligue 1

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272571_0049 (1)
PSG

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

ICONSPORT_275034_0054
Ligue 1

L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye

ICONSPORT_273988_0055
OL

OL : Ainsley Maitland-Niles, le banc de touche l'attend

Fil Info

19:46
OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:30
PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles
19:15
L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye
19:00
OL : Ainsley Maitland-Niles, le banc de touche l'attend
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
18:45
Rennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice
18:30
Le Barça le drague, Greenwood veut partir
18:21
Lamine Yamal n'a rien fait, le Real remporte le Clasico
18:11
L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

Derniers commentaires

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Premier vrai test pour les Zinzins … 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Bon , on voit qu’il fait des arrêts décisifs , c’est plutôt bien … maintenant il faut surtout éviter les boulettes et progresser 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

sauf que tu craches ton fiel en permanence sur le PSG et ses joueurs

PSG : Les critiques pleuvent, Chevalier se bouche les oreilles

Les supporters croient en toi tu vas tout casser 😀

Le PSG va payer 70ME pour une nouvelle star portugaise

Lui pourrait s'intégrer au style de jeu de L.E

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
LOSC Lille
179522221111
5
Monaco
17952218135
6
Strasbourg
16851217107
7
O. Lyonnais
1585031183
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading