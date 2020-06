Mercato : Une offre mystère à 100 ME, le Barça se permet de refuser

Dans : Mercato.

En difficulté financière et incapable de proposer un montant dépassant 100 ME pour essayer de se payer Lautaro Martinez, sans même parler de Neymar, le FC Barcelone rêve de boucler des échanges pour obtenir les éléments qu’il courtise.

Le club catalan envisage ainsi de libérer de la masse salariale, et pourquoi pas de faire quelques rentrées d’argent avec des joueurs en fin de cycle comme Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. Mais pour les jeunes talents du champion d’Espagne, il faudra repasser. Sport affirme ainsi que le FC Barcelone vient de refuser une offre de 100 ME pour Ansu Fati. L’ailier espagnol est la révélation de cette saison au Barça, et à 17 ans il représente clairement l’avenir. Le quotidien sportif assure que Josep Maria Bartomeu a refusé toutes les propositions, y compris celle qui montait donc à cette somme rondelette.

Sport ne dévoile pas le nom du club concerné, mais assure que, vu le montant, il s’agit bien d’un cador européen. Impossible à vérifier donc, mais cela fait néanmoins un beau coup de pub au président barcelonais, qui aurait certainement été très critiqué s’il avait accepté de vendre, même pour une belle somme, Ansu Fati. L’attaquant formé au Barça est devenu cette saison le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours, avec sa réalisation face à l’Inter Milan le 10 décembre dernier. Le FC Barcelone n’a donc pas l’intention de le vendre, et ce ne sont pas les difficultés financières actuelles qui feront changer d’avis les dirigeants. La seule solution sera donc probablement de "matcher" la clause d'Ansu Fati, qui s'élève à 170 ME tout de même.