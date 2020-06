Mercato : Un retour en L1 loin de l’OL pour Giroud ?

Dans : Mercato.

Très souvent en manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud est régulièrement associé à Marseille et encore plus à Lyon en période de mercato.

A plusieurs reprises, le nom du buteur de l’Equipe de France a circulé dans la capitale des Gaules afin de combler un potentiel départ de Moussa Dembélé. Mais dans l’esprit de l’attaquant de Chelsea, on ne souhaite pas (encore) penser à un retour en Ligue 1. Et si jamais il devait refouler les pelouses françaises en fin de carrière, l’attaquant de 33 ans se verrait plutôt revenir à Montpellier. Sur les ondes de France Bleu Hérault, celui qui a porté les couleurs du MHSC entre 2010 et 2012 a en tout cas témoigné ton son amour pour le club pailladin.

« Je ne veux pas donner de faux espoirs ou de fausses informations. J'espère jouer encore au plus haut niveau et jouer la Ligue des Champions, et les coupes d'Europe, encore au moins un ou deux ans. Après ça, on fera le point et puis surtout j'étudierais les propositions qui s'offriront à moi. Maintenant, je ne peux pas promettre que je finirais un an à Montpellier, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, le fait de savoir que Montpellier compte beaucoup beaucoup beaucoup pour moi, je pense que ça fait plaisir aux supporters » a indiqué Olivier Giroud, pour qui un retour en Ligue 1 n’est donc pas encore à l’ordre du jour. Mais si jamais il fallait penser à revenir en France d’ici un ou deux ans, alors Montpellier pourrait être le club idéal afin de terminer sa carrière. A condition bien entendu de consentir à de gros efforts salariales…