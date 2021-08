Mercato : Un énorme double coup signé Chelsea

Chelsea n’est pas rassasié après avoir fait venir Romelu Lukaku pour 115 ME. Le mercato s'emballe.

Deux solides arrivées en défense et au milieu sont prévues. TF1 annonce ainsi que Kurt Zouma va faire le court déplacement et rejoindre West Ham, un accord ayant été trouvé entre les deux clubs. Le défenseur central international français va s’engager pour les Hammers contre une somme de 30 ME tout de même. Une preuve de plus que les Blues savent vendre, Zouma n’étant qu’un remplaçant dans l’esprit de Thomas Tuchel, assez loin derrière Thiago Silva, Christensen ou Rudiger. Avec cette somme, le champion d’Europe travaille sur deux opérations qui pourraient vraiment faire du club londonien un candidat au titre et à la défense de propre couronne en Ligue des Champions.

Saúl is set to leave Atléti.

Chelsea opened talks for Saúl days ago. There’s official bid now on the table - loan with buy option. 🔵 #CFC



Also Manchester United have asked for Saúl again in the last 24 hours, he’s in the list with Camavinga. 🔴 #MUFC



He’s ready for PL move. pic.twitter.com/dAAFHzdiYq