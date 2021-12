Mercato : Tuchel est fou, il s'attaque à un intouchable du PSG

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine, Chelsea a coché deux noms bien connus au sein du football français : Marquinhos, le central du PSG, et Jules Koundé, l’international tricolore.

Au terme de cette saison 2021-2022, Chelsea va devoir complètement reconstruire sa défense. Tout simplement parce que les Blues se préparent à perdre plusieurs éléments de son effectif actuel, comme Rüdiger, Thiago Silva, Christensen ou Azpilicueta. Tous ces joueurs sont effectivement en fin de contrat et les négociations pour une prolongation sont compliquées. Autant dire que la bande de Thomas Tuchel ne veut pas être prise au dépourvu en cas de mauvaise surprise dans ce secteur de jeu-là. C’est donc pour cette raison que l’entraîneur allemand a déjà coché quelques noms de défenseurs centraux en vue de la saison prochaine. En effet, selon The Sun, le club londonien a déjà cinq cibles en tête. Outre Attila Szalai (Fenerbahçe), Pau Torres (Villarreal) et Niklas Süle (Bayern Munich), Chelsea suit aussi et surtout Marquinhos et Jules Koundé.

Marquinhos, mission impossible ?

Deux dossiers qui s’annoncent d’ores et déjà délicats pour les Blues. Surtout concernant le défenseur brésilien. Capitaine du PSG et très heureux à Paris aux côtés de Neymar, Messi ou Mbappé, Marquinhos n’aura aucune raison de quitter le club de la capitale française l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2024, Marqui reste pourtant « l'objectif le plus ambitieux des Londoniens ». Mais pour arriver à convaincre tout le monde, Chelsea devra sortir une énorme somme d’argent, probablement la plus élevée de l’histoire pour un défenseur central.

90 ME pour Koundé

Un statut historique que Koundé ne sera probablement pas loin de battre lui non plus. Très bon sous le maillot du FC Séville, l’ancien Bordelais s’est imposé en équipe de France en cette année 2021. Preuve que le joueur de 23 ans est à part. Et c’est pour cette raison que Chelsea va revenir à la charge en 2022. Tout proche de signer chez les Blues l’été dernier, Koundé n’avait finalement pas eu gain de cause, vu que Séville réclamait 90 ME pour lâcher son Français. Une somme que le club de Stamford Bridge sera peut-être plus apte à sortir la saison prochaine en cas de besoin urgent en charnière centrale.