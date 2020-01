Mercato : Tevez de retour à Manchester United, la folle rumeur !

Dans : Mercato.

Six mois après avoir perdu Dario Benedetto, les Argentins de Boca Juniors sont attaqués sur une autre de leur pièce maîtresse en attaque, à savoir leur capitaine Carlos Tevez.

En fin de contrat avec les pensionnaires de la Bombonera en juin prochain, l’international argentin de 35 ans pourrait bien effectuer un improbable come-back en Europe, à 35 ans. Et pour cause, Tuttosport affirme ce jeudi après-midi que Manchester United songe très sérieusement au natif de Ciudadela pour renforcer son attaque, amputée de Marcus Rashford durant au moins six semaines.

Le média italien évoque un éventuel prêt avec prise en charge du salaire par Manchester United, ce qui n’a pas beaucoup de sens puisque Carlos Tevez sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Au fur et à mesure des discussions, l’hypothèse d’un transfert avec un bail d’un an et demi à la clé pour Carlos Tevez pourrait voir le jour, et permettre à Ole Gunnar Solskjaer, ultra-dépendant des performances individuelles d’Anthony Martial en attaque, d’avoir une solution de plus dans le secteur offensif. Reste à voir ce que le joueur, qui a porté les couleurs des Red Devils entre 2007 et 2009 avant de partir à Manchester City, pensera de tout cela…