Ang : Solskjaer sauve encore sa tête à Man Utd

Au lendemain de la défaite de Manchester United à Old Trafford contre Burnley (0-2), Ole Gunnar Solskjaer avait une réunion avec le board des Red Devils. Et des rumeurs circulaient sur un possible limogeage de l'entraîneur mancunien, lequel n'a pas trouvé la solution pour relancer une formation qui perd du terrain dans la course pour un ticket en Ligue des champions. Malgré cette situation un peu désolante, Ole Gunnar Solskjaer a reçu une nouvelle fois le soutien des dirigeants de Manchester United et sauve pour l'instant sa place sur le banc.