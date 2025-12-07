ICONSPORT_279315_0103

Kevin Danois explose, Auxerre va se faire attaquer

Auxerre07 déc. , 22:00
parGuillaume Conte
0
Dans la lutte pour le maintien, l'AJ Auxerre peut compter sur des joueurs concernés. Y compris son jeune espoir Kevin Danois, qui ne lâche rien et marque des points.
Auxerre s’est offert une très précieuse victoire dans le duel des derniers ce dimanche, avec un succès 3-1 face à Metz. Les Bourguignons ont bien mené leur barque, grâce notamment à un Kevin Danois dans tous les coups. Le milieu de terrain de 21 ans a parachevé le succès de son équipe d’une superbe frappe du gauche enroulée, alors qu’il venait de marquer un but refusé pour hors-jeu juste avant. Une preuve que le joueur ne baisse jamais les bras, et brille que ce soit par son activité ou sa qualité technique.
Titulaire et quasiment jamais sorti par son entraineur, Kevin Danois impressionne et risque d’être considéré comme la très bonne pioche du prochain mercato. Pour cet hiver, l’AJA ne voudra certainement pas le lâcher, mais sa cote grimpe et il sera forcément bien difficile de garder le joueur formé dans l’Yonne. Chez les suiveur de ce match de la peur, voir Kevin Danois à ce niveau n’est pas anodin.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

« Confirmation au passage que Kevin Danois est un bonbon en L1 et que Danny Namaso est une vraie pioche du dernier mercato », assure l’influence Scipion. « Kevin Danois sacré bon petit jugador depuis le début de la saison », confirme Serious Charly. Des louanges que les scouts européens n’ont pas attendu pour se positionner sur le jeune milieu de terrain. Chelsea aimerait bien le recruter en fin de saison, même si Auxerre a bien fait les choses en lui faisant signer, en octobre dernier, un contrat l’emmenant jusqu’en 2029. La valeur du Guadeloupéen ne cesse en tout cas d’augmenter, puisqu’elle se situe désormais à plus de 10 millions d’euros.
Et peu importe l’avenir d’Auxerre cette saison, le nouvel international espoir français risque d’être fortement courtisé l’été prochain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279346_0084
OL

OL : Neuf mois plus tard, le terrible retour de Paulo Fonseca

Mbappe Real Vigo
Liga

Liga : Humilié par Vigo au Bernabéu, le Real laisse filer le Barça

Tolisso OL
Ligue 1

L1 : L'OL coule chez les Merlus

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Fil Info

23:15
OL : Neuf mois plus tard, le terrible retour de Paulo Fonseca
22:59
Liga : Humilié par Vigo au Bernabéu, le Real laisse filer le Barça
22:42
L1 : L'OL coule chez les Merlus
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:38
Serie A : Le choc et la tête pour Naples contre la Juve
22:30
Maltraité par Luis Enrique, ce joueur du PSG répond
22:08
Le Santos de Neymar est sauvé
21:40
La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Simple comme bonjour.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce n'est pas raciste de le dire, c'est raciste de le stigmatiser. Simple comme bonjour.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Des ? Va au bout de ta pensée un peu.

L1 : L'OL coule chez les Merlus

On avait 5 mpoints d avance sur le LOSC maintenant c'est l inverse ça va vte au foot avec la V a 3 poin ts

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est pas Mathis qui lui pose sa semelle sur celui du Lorientais non plus...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading