Kevin Danois explose, Auxerre va se faire attaquer

Dans la lutte pour le maintien, l'AJ Auxerre peut compter sur des joueurs concernés. Y compris son jeune espoir Kevin Danois, qui ne lâche rien et marque des points.

Auxerre s’est offert une très précieuse victoire dans le duel des derniers ce dimanche, avec un succès 3-1 face à Metz. Les Bourguignons ont bien mené leur barque, grâce notamment à un Kevin Danois dans tous les coups. Le milieu de terrain de 21 ans a parachevé le succès de son équipe d’une superbe frappe du gauche enroulée, alors qu’il venait de marquer un but refusé pour hors-jeu juste avant. Une preuve que le joueur ne baisse jamais les bras, et brille que ce soit par son activité ou sa qualité technique.

Titulaire et quasiment jamais sorti par son entraineur, Kevin Danois impressionne et risque d’être considéré comme la très bonne pioche du prochain mercato . Pour cet hiver, l’AJA ne voudra certainement pas le lâcher, mais sa cote grimpe et il sera forcément bien difficile de garder le joueur formé dans l’Yonne. Chez les suiveur de ce match de la peur, voir Kevin Danois à ce niveau n’est pas anodin.

« Confirmation au passage que Kevin Danois est un bonbon en L1 et que Danny Namaso est une vraie pioche du dernier mercato », assure l’influence Scipion. « Kevin Danois sacré bon petit jugador depuis le début de la saison », confirme Serious Charly. Des louanges que les scouts européens n’ont pas attendu pour se positionner sur le jeune milieu de terrain. Chelsea aimerait bien le recruter en fin de saison, même si Auxerre a bien fait les choses en lui faisant signer, en octobre dernier, un contrat l’emmenant jusqu’en 2029. La valeur du Guadeloupéen ne cesse en tout cas d’augmenter, puisqu’elle se situe désormais à plus de 10 millions d’euros.

Et peu importe l’avenir d’Auxerre cette saison, le nouvel international espoir français risque d’être fortement courtisé l’été prochain.