Mercato : Slimani vers la France, mais pas à l'OM

Dans : Mercato.

Auteur d’une saison convaincante sur le plan statistiques à l’AS Monaco, Islam Slimani n’a pourtant fait l’objet d’aucune offre pour rester sur le Rocher.

Le voilà reparti à Leicester, où il a encore un an de contrat, et où il ne semble pas non plus déchainer les passions. Invité à se trouver un nouveau club, il a récemment été annoncé dans le viseur de l’OM, qui pourrait s’offrir un attaquant expérimenté et rodé aux joutes de Ligue 1 en vue de la saison prochaine. Surtout avec la Ligue des Champions qui se profile.

Mais c’est un autre club français qui se prépare à sauter sur l’occasion, dévoile France Football. Le club nordiste doit compenser le départ inévitable mais pas encore conclu de Victor Osimhen, et aura donc les moyens financiers de s’offrir le Fennec. Son arrivée pourrait aussi servir à remplacer Loïc Rémy, qui a faussé compagnie aux Dogues pour s’engager en Italie. La somme de 10 ME est demandée par le club anglais pour boucler l’opération, et le champion d’Afrique pourrait ainsi traverser à nouveau la Manche.