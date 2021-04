PSG : Messi à Paris ? Di Maria veut le voir heureux

Dans : PSG.

Alors qu'il prévoit de finir sa carrière européenne au sein du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a encore de grands objectifs, et notamment celui de ramener Lionel Messi au Parc des Princes.

Le 12 mars dernier, Angel Di Maria a enfin prolongé son contrat au sein du club de la capitale française. Désormais lié avec le PSG jusqu'en 2022, plus une autre saison en option, l'international argentin a encore de grands rêves en tête sous le maillot francilien. « Franchement, j'ai beaucoup de rêves. L'un d'eux était de signer un an de plus ici. Car je rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Et je sais que le club fait tout pour », a-t-il d'abord lancé sur beIN Sports. S'il a aussi des envies de trophée avec sa sélection, et notamment lors de la prochaine Coupe du Monde, El Fideo espère aussi convaincre Lionel Messi de le rejoindre au PSG en vue de la saison prochaine.

« L'avoir comme coéquipier serait magnifique »

« Messi au PSG ? Ce serait beau ! À chaque fois qu'on est en sélection, on est ensemble 7-8 jours et après on doit se quitter. Donc l'avoir comme coéquipier serait magnifique. Mais c'est un joueur de Barcelone, il a un contrat, après on verra. Je parle beaucoup avec lui et je lui dis toujours que l'important c'est son bonheur et celui de sa famille », a lâché Di Maria. Alors que Leonardo négocie encore les prolongations de contrat de Neymar, et surtout de Kylian Mbappé, le directeur sportif garde toujours Messi dans un coin de sa tête. Il faut dire que le sextuple Ballon d'Or arrive en fin de contrat au Barça, et que son potentiel statut de joueur libre pourrait tenter le PSG. En tout cas, si Messi venait à débarquer au PSG, il se sentirait vite comme chez lui avec Di Maria, mais aussi avec Neymar, son ancien compère d'attaque au Camp Nou.