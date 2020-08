Mercato : Rami en D2 avec Ménez, le déclin se poursuit

Dans : Mercato.

Libre de tout contrat, Adil Rami pourrait se relancer en deuxième division italienne. Au sein du club de la Reggina où évolue son compatriote français Jérémy Ménez.

Si Adil Rami (34 ans) n’a pas encore raccroché les crampons, on peut affirmer sans prendre trop de risques que sa carrière au haut niveau est terminée. Rien ne va plus pour le défenseur central qui, depuis le sacre en Coupe du monde 2018, a vu son parcours prendre la mauvaise direction. Ses performances n’étaient plus au niveau attendu à l’Olympique de Marseille qui l’a licencié pour sa participation à l’émission Fort Boyard en étant officiellement blessé. Depuis, le Français, après un bref passage à Fenerbahçe, a passé encore moins de temps en Russie. Son contrat avec Sotchi signé en février dernier avait été résilié trois mois plus tard, sans même que Rami n’ait le temps de disputer un match.

Et maintenant, voici que le champion du monde atterrit dans le viseur de la Reggina, dont le président Luca Gallo s’est montré prudent en répondant à Sportitalia. « Je ne nierai pas que Rami est sur la très courte liste de noms que la Reggina surveille attentivement. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, a confié le dirigeant du pensionnaire de Serie B. Je viens de dire que nous sommes proches d’un profil international et que nous verrons ce qui se passe. » Si cette piste aboutie, le nouvel intervenant de RMC retrouvera un certain Jérémy Ménez.