Mercato : Ce rebond de Rami, personne ne l’a vu venir

Libre de tout contrat après son bref passage en Russie, Adil Rami va se lancer dans une nouvelle expérience totalement inattendue. Malheureusement pour ses détracteurs, le Français va réapparaître sur le devant de la scène.

Adil Rami a beau multiplier les appels du pied, aucun pensionnaire de Ligue 1 ne semble intéressé par ses services. Le défenseur central de 34 ans est pourtant libre depuis la résiliation de son contrat à Sotchi, une situation forcément attirante en cette période de crise sanitaire. Reste à savoir si l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille trouvera un point de chute cet été, dans l’Hexagone ou à l’étranger. En attendant de le revoir sur les terrains, on sait que l’international français ne disparaîtra pas de la circulation. Au contraire, Rami sera même très présent sur la scène médiatique. Car selon les informations récoltées par L’Equipe, l’ex de Pamela Anderson s’apprête à rejoindre RMC Sport !

Rappelons que le média va se séparer de plusieurs consultants dont Christophe Dugarry, Willy Sagnol, Frank Leboeuf et Rio Mavuba. C’est pourquoi la chaîne s’apprête à engager, non pas de nouveaux consultants, mais plutôt des intervenants réguliers pour animer les différentes émissions. De son côté, Rami sera notamment invité dans le programme « Top of the foot », la quotidienne de Mohamed Bouhafsi et de Jean-Louis Tourre qui remplacera « Team Duga » de 18h à 21h. Sans doute une bonne pioche pour RMC Sport, le champion du monde étant connu pour son franc-parler et son humour.