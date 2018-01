Mercato : Rafinha quitte le Barça pour l’Inter

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Les médias italiens comme espagnols sont unanimes, le FC Barcelone et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le changement de club de Rafinha. Le Brésilien formé au FC Barcelone comme son frère Thiago Alcantara va être prêté au sein du club lombard avec une option d’achat à 35 ME, ainsi que 3 ME de bonus éventuels. L’option d’achat sera activée automatiquement si l’Inter Milan se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Le milieu de terrain sera présent ce week-end à Milan pour passer sa visite médicale.