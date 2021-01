Mercato : Pogba retenu à Man United, la Juve sait comment l’arracher

Dans : Mercato.

De retour au premier plan et dans le onze de Manchester United, Paul Pogba ne sera sûrement pas transféré cet hiver étant donné que son équipe lutte pour le titre en Premier League. La Juventus Turin l’a bien compris mais prépare déjà un plan pour l’arracher.

Et si Paul Pogba retrouvait enfin son meilleur niveau ? Irrégulier et souvent décevant depuis le sacre en Coupe du monde 2018, le Français vient de retrouver sa place de titulaire à Manchester United. Le milieu de terrain a visiblement récupéré sa condition physique après ses blessures et sa contamination au Covid-19. Du coup, son manager Ole Gunnar Solskjaer le considère comme un atout essentiel dans la lutte pour le titre en Premier League. Autant dire qu’il n’est pas question de le laisser filer avant la fin du mercato hivernal. La Juventus Turin l’a bien compris et n’insistera pas cet hiver.

Mais selon les informations de Calciomercato en Italie, le principal admirateur de Pogba reviendra à la charge l’été prochain, lorsque les conditions seront plus favorables. En effet, l’international tricolore arrivera à un an de la fin de son contrat. Soit le moment idéal pour mettre la pression à Manchester United qui sera forcément tenté de le transférer afin d’éviter de le perdre sans indemnité l’année suivante. Et la Vieille Dame pourra sans doute compter sur Mino Raiola, l’agent du Red Devil qui a déjà annoncé que l’aventure de son client à Old Trafford arrivait à son terme. Le scénario parfait se dessine pour la Juve qui espère convaincre les Mancuniens d’accepter un ou plusieurs joueurs dans la transaction, histoire que la bonne affaire lui coûte encore moins cher…