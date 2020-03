Mercato : Pochettino envoyé au Real, le PSG est aussi sur le coup

Dans : Mercato.

Les vestes se retournent très vite au Real Madrid et c’est ainsi que malgré la victoire face au Barça il y a deux semaines, Zinedine Zidane est menacé à la suite du revers sur la pelouse du Bétis Séville dimanche (2-1). Et à la surprise générale, cela pourrait indirectement concerner le PSG…

Et pour cause, la presse espagnole indique ce mardi que Mauricio Pochettino, parfois associé au Paris Saint-Germain afin de prendre la succession de Thomas Tuchel, figure également dans le viseur du Real Madrid. Pour le média La Sexta, l’Argentin est sans conteste le grand favori de Florentino Pérez, lequel songe très sérieusement à renvoyer Zinedine Zidane à la fin de la saison afin de le remplacer par l’ancien entraîneur de Tottenham.

Le son de cloche est similaire du côté de Marca, qui apporte néanmoins un détail très important pour les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, le média madrilène affirme que le Real Madrid est très attentif à l’intérêt du PSG à l’égard de Mauricio Pochettino. Et pour cause, le Qatar aurait réactivé au cours des dernières semaines la piste menant à l’ancien manager des Spurs, renvoyé au profit de José Mourinho après un début de saison compliqué. La tâche sera toutefois ardue pour le PSG dans le dossier Mauricio Pochettino puisque Marca ne manque pas de rappeler que le rêve absolu de l’entraîneur argentin est de rejoindre le club de la Casa Blanca, et non le Paris Saint-Germain. L’évolution de ce dossier sera à suivre de près car sans aucun doute, les vestes se retourneront une fois de plus à Madrid si jamais Zinedine Zidane venait à éliminer Manchester City de la Ligue des Champions. Et le PSG deviendrait alors le favori à la signature de Mauricio Pochettino…