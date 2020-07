Mercato : Pisté par l'OL et l'OM, Kudus file à l'Ajax

Pisté par l’OL, l’OM ou Rennes pendant ce mercato estival, Mohammed Kudus a finalement décidé de poursuivre sa carrière à l’Ajax. En effet, ce jeudi, le club d’Amsterdam a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 19 ans. Révélé dans le club danois de Nordsjaelland cette saison, avec 12 buts en 28 matchs, l'international ghanéen s’est engagé jusqu’en 2025 avec la formation néerlandaise, qui a déboursé 9 millions d’euros dans le cadre de ce transfert.

🇬🇭 x ⭐️⭐️⭐️



Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream