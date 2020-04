Mercato : L’Europe craque pour Kudus, l’OL et l’OM aussi

Dans : Mercato.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’OL et l’OM se retrouvent associés à de nombreux joueurs en commun dans l’optique du mercato.

Mercredi, les deux meilleurs ennemis de la Ligue 1 étaient cités parmi les prétendants d’Alexander Sörloth. Visiblement, le buteur de Trabzonspor n’est pas la seule piste commune de Jacques-Henri Eyraud et de Jean-Michel Aulas pour le prochain mercato puisque ce jeudi, c’est un très jeune milieu de terrain ghanéen qui est associé aux deux Olympiques en la personne de Mohammed Kudus, qui évolue au Danemark à Nordsjaelland. Auteur de 10 buts en 19 matchs disputés en championnat cette saison, ce jeune ghanéen de 19 ans a tapé dans l’œil de l’OL et de l’OM… mais pas seulement.

A en croire les informations du site spécialisé Ghana Web, de nombreux cadors européens suivent également l’évolution de Mohammed Kudus. Ainsi, Tottenham, Everton, Leipzig, l’Inter Milan mais également le Borussia Dortmund seraient particulièrement intéressés par le joueur, meneur de jeu de formation mais qui a également dépanné à plusieurs reprises au poste d’avant-centre cette saison. Par ailleurs, le média africain ne dévoile aucun indice sur le prix d’un éventuel transfert de Mohammed Kudus, dont la valeur pourrait osciller entre 2 et 5 ME. Malgré son potentiel, Nordsjaelland sera difficilement en mesure de grappiller plus d’argent avec ce transfert, le contrat de Mohamed Kudus expirant en juin 2021, et le principal intéressé n’ayant aucunement l’intention de prolonger. Au vu des clubs intéressés par ses services, on peut aisément le comprendre…